یوزپلنگ آسیب دیده توران شاهرود نر است

به گزارش خبرنگار مهر، یک قلاده یوزپلنگ آسیب دیده بعد از ظهر شنبه در زیستگاههای آزاد اطراف توران مشاهده شد که بنا به رؤیت محلیها و محیطبانان این یوز تحت مراقب و نظر قرار گرفته است.
در پی این حادثه بلافاصله تیم پزشکی برای درمان یوزپلنگ عازم محل شده و تا این لحظه یوزپلنگ تحت رصد محیطبانان منطقه قرار دارد.
جنسیت این یوز نر و بالغ تشخیص داده شده و به نظر میرسد این یوز دو ساله است.
با توجه به دغدغه فعالان محیط زیست پیرامون حفاظت از یوز، مسئولان زیست کره توران اعلام کردند این حیوان ابتدا مداوا و پس از بهبودی به طبیعت باز خواهد گشت.
در مورد علت آسیب دیدگی و میزان جراحت اطلاعاتی در دسترس نیست و به نظر میرسد بعد از معاینه تیم پزشکی جواب این سوالات مشخص شود.
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