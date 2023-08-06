واکنش تراکتور به جدایی مرد اسپانیایی/ وعده تمرینات با حضور «خمز»

به گزارش خبرنگار مهر، پاکو خمز سرمربی اسپانیایی تراکتور تبریز در آستانه شروع رقابتهای لیگ بیست و سوم تصمیم به سفر گرفت تا حضورش تبدیل به حاشیهای بزرگ شود.
شایعه نارضایتی خمز از برخی خریدهای باشگاه تراکتور سفر او به اسپانیا را تحت تأثیر خود قرار داد تا باشگاه تراکتور تبریزی با انتشار توئیتی نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد.
باشگاه تراکتور بدون اشاره به دلایل سفر خمز عنوان کرد: «تمرینات تراکتور از عصر امروز یکشنبه زیر نظر اعضای کادر فنی آغاز میشود و با توجه به سفر پاکو خمز به کشور اسپانیا سرمربی تراکتور از فردا تمرینات تیم را زیر نظر میگیرد.»
تیم فوتبال تراکتور تبریز ساعت ۱۹ پنجشنبه هفته جاری میهمان سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان است که با اعلام باشگاه تبریزی خمز روی نیمکت این تیم خواهد نشست.
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