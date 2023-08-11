به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل قزل سفلی در تشریح تازه‌ترین جزئیات پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از ابتدای پیش ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکنون یک هزار و ۲۳۵ از متقاضیان داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی از استان فارس با تکمیل مدارک هویتی خود، در سامانه پیش ثبت نام کرده‌اند که ۲۱۳ نفر دکتری و ۲۵ نفر تحصیلات حوزوی ۸۴۳ نفر فوق لیسانس و ۱۳۹ نفر لیسانس و ۱۵ نفر هم فوق دیپلم هستند.

قزل سفلی به ترکیب جنسیتی متقاضیان تا روز چهار نیز اشاره کرد و گفت: ۱۳۹ خانم و یک هزار و۹۶ نفر از آقایان تا کنون در استان نام نویسی کرده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات فارس اضافه کرد: میزان استقبال از پیش ثبت‌نام انتخابات در حوزه شیراز و زرقان با نام‌نویسی ۴۸۳ نفر بیشتر از دیگر حوزه‌ها و اقلید با ۳۰ ثبت نام کمتر از سایر حوزه‌ها بوده است.