به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل قزل سفلی در تشریح تازهترین جزئیات پیشثبتنام انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از ابتدای پیش ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکنون یک هزار و ۲۳۵ از متقاضیان داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی از استان فارس با تکمیل مدارک هویتی خود، در سامانه پیش ثبت نام کردهاند که ۲۱۳ نفر دکتری و ۲۵ نفر تحصیلات حوزوی ۸۴۳ نفر فوق لیسانس و ۱۳۹ نفر لیسانس و ۱۵ نفر هم فوق دیپلم هستند.
قزل سفلی به ترکیب جنسیتی متقاضیان تا روز چهار نیز اشاره کرد و گفت: ۱۳۹ خانم و یک هزار و۹۶ نفر از آقایان تا کنون در استان نام نویسی کردهاند.
رئیس ستاد انتخابات فارس اضافه کرد: میزان استقبال از پیش ثبتنام انتخابات در حوزه شیراز و زرقان با نامنویسی ۴۸۳ نفر بیشتر از دیگر حوزهها و اقلید با ۳۰ ثبت نام کمتر از سایر حوزهها بوده است.
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