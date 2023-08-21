به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دریادار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در اولین اجلاسیه سراسری نماز در سپاه که صبح امروز (دوشنبه) در دانشگاه جامع امام حسین (ع) برگزار شد، با تأکید بر اینکه باید مراقبت دائمی از خود داشته باشیم، اظهار داشت: نماز دارای چنین کارکردی است؛ چون اقامه باعث می‌شود که انسان «نبایدها» را کنار بگذارد.

سردار فدوی ادامه داد: انقلاب اسلامی زمانی که به پیروزی رسید، آن‌هایی را که نباید باشند، کنار گذاشت.

جانشین فرمانده کل سپاه عنوان کرد: اقامه نماز بخشنامه‌ای و دستوری نیست؛ زیرا امری فطری است؛ بنابراین باید مراقبت کنیم تا عاملی بین انسان و خداوند حادث نشود.

وی تصریح کرد: هیچ پاسداری نماز را به خاطر علت‌های دیگر نمی‌خوانَد؛ زیرا همه پاسدارها می‌دانند که نماز رمز موفقیت در عرصه‌های مختلف است.

دریادار فدوی اظهار داشت: در این سال‌های طولانی که از پیروزی انقلاب می‌گذرد، یکی از نتایج اقامه نماز این بوده که بیشتر کارهایی که پاسداران انجام دادند، موفقیت‌آمیز بوده است؛ پس باید برای تعمیق بیشتر آن بکوشیم.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: برای جوانان و نوجوانان باید روش‌هایی را اتخاذ کرد که تا با تکرار و ترغیب، باور ایجاد شود که اگر شد، بالاترین عامل اقامه نماز خواهند بود.

وی بیان کرد: کارهایی را که نباید کرد، بایستی احصا کنیم تا انجام نشوند؛ سپس کارهایی را که باید انجام دهیم، بایستی نسبت به آن‌ها اهتمام داشته باشیم تا وسعت یابند.

سردار فدوی خاطرنشان کرد: بزرگترین منکری که در عالم وجود دارد، دولت آمریکاست و بزرگ‌ترین معروفی که شکل گرفته، تأسیس حکومت اسلامی است که ۴۴ سال مقابل بزرگترین منکر عالم مقاومت کرده و این مایه افتخار است.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: در تمامی این سال‌ها روزی نبوده که آمریکایی‌ها بتوانند علیه انقلاب اسلامی کاری انجام دهند و آن را انجام نداده باشند، اما امروز دولتمردان آمریکایی اذعان دارند که مقابل بزرگترین معروف جهان با شکست مواجه شده‌اند.

دریادار فدوی گفت: پاسداران مطمئن هستند که وعده خدا مبنی بر پیروزی بر باطل، حق است و در تحقق آن هم شکی نیست؛ اما این امر شروطی دارد که این شروط به میزان قابل توجهی مورد پذیرش خداوند قرار گرفته؛ زیرا باعث پیروزی ما و شکست دشمنان شده است.