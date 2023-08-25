شهید جایگاه بلندی نزد خداوند دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کارگر جمعه شب در دیدار با خانواده شهدای حادثه منا در جزیره خارگ اظهار داشت: شهادت در کنار خانه خداوند و دفن شدن در حریم الهی آرزوی هر مؤمن است.

وی اضافه کرد: شهدای منا که تعدادی از آنها با اجازه خانواده‌ها به علت شرایطی در آن مکان مقدس دفن شدند امروز موجب افتخار برای همگان هستند.

وی افزود: خانواده‌های شهدای منا قطعاً از فراق فرزندان خود در رنج هستند، اما التیام بخش قلب‌های داغ‌دیده آنان به مقام و عظمت شهید عزیزشان هست.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: مقام شهادت جایگاه بلندی نزد خداوند دارد که انبیا و اولیا الهی در دعاهای خود از خداوند این مقام بزرگ را طلب کرده‌اند.