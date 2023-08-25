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۳ شهریور ۱۴۰۲، ۲۱:۰۲

امام جمعه خارگ:

شهید جایگاه بلندی نزد خداوند دارد

شهید جایگاه بلندی نزد خداوند دارد

بوشهر- امام جمعه خارگ گفت: مقام شهادت جایگاه بلندی نزد خداوند دارد که انبیا و اولیای الهی در دعاهای خود از خداوند این مقام بزرگ را طلب کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کارگر جمعه شب در دیدار با خانواده شهدای حادثه منا در جزیره خارگ اظهار داشت: شهادت در کنار خانه خداوند و دفن شدن در حریم الهی آرزوی هر مؤمن است.

وی اضافه کرد: شهدای منا که تعدادی از آنها با اجازه خانواده‌ها به علت شرایطی در آن مکان مقدس دفن شدند امروز موجب افتخار برای همگان هستند.

وی افزود: خانواده‌های شهدای منا قطعاً از فراق فرزندان خود در رنج هستند، اما التیام بخش قلب‌های داغ‌دیده آنان به مقام و عظمت شهید عزیزشان هست.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: مقام شهادت جایگاه بلندی نزد خداوند دارد که انبیا و اولیا الهی در دعاهای خود از خداوند این مقام بزرگ را طلب کرده‌اند.

کد مطلب 5870549

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