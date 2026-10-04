به گزارش خبرنگار مهر ، علی سملیان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز فصل بارندگی و احتمال فعالیت سامانه‌های بارشی، بر ضرورت افزایش آمادگی و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای حفظ پایداری شبکه‌های ارتباطی و تداوم ارائه خدمات در شرایط نامساعد جوی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: پایداری ارتباطات در زمان وقوع بارش‌های شدید، آبگرفتگی و حوادث احتمالی، نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات مستمر به مردم داشته و سبب افازیش هماهنگی دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و مدیریت بحران می‌شود.

سملیان افزود: پایش مستمر سایت‌های ارتباطی، بررسی تجهیزات برق پشتیبان، آمادگی تیم‌های فنی برای رفع اختلالات احتمالی و هماهنگی با اپراتورهای ارتباطی استان، از جمله اقدامات ضروری برای افزایش تاب‌آوری شبکه‌های ارتباطی در فصل بارندگی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ضمن آمادگی پیشگیرانه و رصد مستمر وضعیت شبکه‌های ارتباطی، هماهنگی با اپراتورها و دستگاه‌های مرتبط برای حفظ پایداری خدمات ارتباطی استان در شرایط جوی نامساعد دنبال خواهد شد.