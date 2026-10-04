به گزارش خبرنگار مهر، محمد دانشور صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در شهریورماه سال ۱۴۰۵ با اجرای اقدامات نظارتی و حفاظتی در مناطق مطالعاتی استان قم، ۲۵ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و با همکاری دستگاه قضایی و همراهی نیروهای انتظامی پلمب، پر و مسلوب‌المنفعه شد.



وی ادامه داد: این اقدام در چارچوب قوانین جاری کشور و با هدف جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی انجام شده است و گروه‌های گشت و بازرسی دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب در اجرای این طرح نقش داشتند.



معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قم افزود: در همین مدت از اضافه‌برداشت پنج حلقه چاه مجاز نیز جلوگیری شد تا میزان برداشت از منابع آب در چارچوب مجوزهای صادرشده کنترل شود.



دانشور همچنین از نصب ۱۱ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌ها در شهریورماه خبر داد و گفت: نصب این تجهیزات از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت و کنترل برداشت از منابع آب استان در این مدت بوده است.



وی بیان کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در شهریورماه با محوریت گروه‌های گشت و بازرسی دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب و با همکاری دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی به اجرا درآمده است.



معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قم با اشاره به نتیجه این اقدامات اظهار کرد: در مجموع، اقدامات انجام‌شده در این ماه به صرفه‌جویی ۲۶۱ هزار و ۳۴۹ مترمکعب آب منجر شده است.



دانشور خاطرنشان کرد: انسداد و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه‌برداشت از چاه‌های مجاز و نصب کنتورهای هوشمند، مجموعه اقداماتی است که در شهریورماه در راستای حفاظت از منابع آب استان قم انجام شده است.