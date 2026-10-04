نقدعلی خواستار ترمیم حقوق نیروهای نظامی و انتظامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی با اشاره به هفته نیروی انتظامی، این مناسبت را به نیروهای انتظامی کشور تبریک گفت و از مجاهدت آنان در جریان جنگ ۱۲ روزه و دفاع ۱۸ و ۱۹ دی و همچنین تداوم خدمت‌رسانی آنان پس از جنگ تقدیر کرد.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس افزود: نیروهای نظامی و انتظامی انتظار دارند که مجلس در چنین ایامی برای وضعیت معیشتی آنان تدبیری بیندیشد. واقعاً وقتی فیش حقوقی برخی از این عزیزان را مشاهده می‌کنیم، شرمنده می‌شویم. هرچند معیشت عموم مردم نیز با مشکلاتی مواجه است، اما باید برای این نیروها نیز چاره‌ای اندیشیده شود.

نقدعلی در بخش دیگری از تذکر خود خطاب به هیئت‌رئیسه مجلس درباره نحوه و زمان برگزاری جلسات صحن گفت: ما نسبت به هیئت‌رئیسه مجلس اعتراض داریم. چرا در شرایطی که دولت مشغول ارزپاشی است، مجلس باید این‌گونه اداره شود؟

وی با اشاره به سیاست جدید ارزی دولت، ادامه داد: از یک سو ۵۰۰ همت دلار از مردم خریداری می‌شود و از سوی دیگر دو میلیارد دلار به بازار تزریق می‌شود؛ این همان سیاست شکست‌خورده‌ای است که تجربه‌های مکرر نشان داده به نتیجه نمی‌رسد. سیاست اقتصادی دولت مناسب نیست.

این نماینده مجلس در ادامه، یادآور شد: رهبر معظم انقلاب نیز بر لزوم کار جهادی تأکید کرده‌اند. چرا باید مجلس فقط دو روز جلسه داشته باشد که یکی از آنها هم نظارت است، نه قانون‌گذاری.

در ادامه، حمیدرضا حاجی‌بابایی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده، اظهار کرد: ان‌شاءالله این تذکراتی که امروز دوستان درباره میزان کار مجلس دادند، مورد توجه قرار گیرد و نظرات شما در هیئت‌رئیسه اعمال شود.

وی افزود: همچنین ان‌شاءالله با آماده شدن آن سالن، جلساتمان را به جای این سالن در آنجا تشکیل دهیم تا دیدگاه‌ها و نگاه‌های مردم و نمایندگان بهتر لحاظ شود؛ ان‌شاءالله به‌زودی این اتفاق خواهد افتاد.