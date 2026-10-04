اجرای همزمان ۳ طرح عمرانی در روستاهای بیجار

کاظم کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه و بهسازی زیرساخت‌های روستایی یکی از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و در همین راستا روند اجرای چند طرح عمرانی در روستاهای بخش مرکزی بیجار با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در بازدید معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولان بنیاد مسکن از طرح‌های عمرانی روستاهای بخش مرکزی ، آخرین وضعیت اجرای این پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

آغاز آسفالت ۴ هزار مترمربع از معابر زینل‌خان

فرماندار بیجار با اشاره به اجرای طرح بهسازی معابر روستای زینل‌خان بیان کرد: عملیات زیرسازی و اجرای جدول‌گذاری این معابر از سوی بخشداری و

دهیاری انجام شده و عملیات قیرپاشی نیز روز گذشته توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام گرفت.

کاظمی ادامه داد: با آماده‌سازی بستر معابر، عملیات آسفالت‌ریزی در سطح چهار هزار مترمربع آغاز شده است که اجرای این طرح می‌تواند در بهبود

وی با بیان اینکه بهسازی معابر روستایی باید متناسب با نیاز و اولویت‌های هر روستا دنبال شود، گفت: تلاش می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای این طرح تا تکمیل و بهره‌برداری نهایی بدون وقفه ادامه داشته باشد.

زیرسازی ۶ کیلومتر از محور روستای باشوکی

فرماندار بیجار در ادامه به بازدید از عملیات زیرسازی محور روستای باشوکی اشاره کرد و گفت: عملیات زیرسازی این مسیر به طول ۶ کیلومتر توسط اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان در حال اجراست.

کاظمی افزود: اجرای این طرح از نظر بهبود دسترسی روستا و تسهیل تردد اهالی، به‌ویژه در جابه‌جایی محصولات و فعالیت‌های مرتبط با بخش کشاورزی،اهمیت دارد و پس از تکمیل مراحل زیرسازی، زمینه برای اجرای عملیات آسفالت فراهم خواهد شد.

وی تأکید کرد: بهسازی راه‌های روستایی از جمله طرح‌هایی است که آثار آن به صورت مستقیم در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود و باید با تأمین اعتبار و پیگیری مستمر، روند اجرای آن سرعت بگیرد.

احداث پل تپه محمدی با اعتبار بیش از ۲ میلیارد تومان

فرماندار بیجار همچنین از روند احداث پل روستای تپه محمدی بازدید کرد و گفت: این پروژه با اعتباری بیش از ۲ میلیارد تومان در حال اجراست و روند پیشرفت آن به صورت مستمر پیگیری می‌شود.

کاظمی با اشاره به اهمیت این پل در ارتباطات روستایی افزود:رفع موانع و تکمیل پروژه‌های زیرساختی، به‌ویژه طرح‌هایی که نقش مستقیمی در تردد و دسترسی روستاییان دارند، باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها حاصل همکاری مجموعه فرمانداری، بخشداری، دهیاری‌ها، بنیاد مسکن و دستگاه‌های متولی حوزه راه و عمران است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، پروژه‌های اولویت‌دار روستاهای شهرستان را به مرحله بهره‌برداری برسانیم.

فرماندار بیجار در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های روستایی علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، در تقویت فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل دسترسی به خدمات و ماندگاری جمعیت در روستاها نقش دارد و مدیریت شهرستان پیگیری این طرح‌ها را تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد.