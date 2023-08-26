به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری با اشاره به برگزاری دوره ۳ روزه رؤسای ادارات تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی سراسر کشور گفت: دوره آموزشی رؤسای ادارات تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی سراسر کشور با رویکرد تبیین برنامههای سال تحصیلی پیشرو در زمینه اجرا و ارزشیابی درس تربیتبدنی، توسعه فعالیتهای مکمل و فوق برنامه ورزشی در مدارس، توانمندسازی منابع انسانی همچنین طراحی، ایجاد و بهسازی فضاهای ورزشی درون مدرسهای با تشکیل جلسات مختلف و کمیسیونهای تخصصی برگزار شد.
وی افزود: با برگزاری این دوره تلاش داشتیم تا با برنامهریزیها، بتوانیم یک سال تحصیلی بانشاط را برای دانشآموزان رقم بزنیم که در این دوره به جمعبندی و تصمیمگیریهایی نیز دست یافتیم.
جعفری بیان کرد: یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده که با همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی اجرایی خواهد شد، ارزیابی شایستگیهای حرکتی نوآموزان بدو ورود به دبستان در زمینه مهارتهای بنیادین و آمادگی جسمانی و حرکتی نوآموزان در مراکز جامع سنجش است. این ارزیابی در کنار سایر اقداماتی اعم از پایش شاخص توده بدنی نوآموزان پیگیری و رصد میشود تا بتوان قبل از ورود به دبستان با مداخلههای ویژه نوآموزان را برای ورود به دبستان آماده کرد.
وی اضافه کرد: در فرآیند سنجش در کنار ارزیابی موارد مختلف مانند شنواییسنجی و بینایی سنجی فضایی فراهم شده است که در آن نوآموزان تستها و آزمونهایی را مانند تست تعادل ایستا و پویا، قدرت و استقامت عضلانی، چابکی و مهارت پرتاپ و دریافت انجام خواهند داد و بر اساس نورم ملی سواد بدنی در صورت نیاز به مداخله به کانونهای سواد بدنی منطقه ارجاع داده خواهند شد تا با یک برنامه تمرینی مشخص در یک دوره حداقل سه ماهه به وضعیت قابل قبول سواد بدنی دست یابند.
گفتنی است؛ ارزیابی شایستگی حرکتی نوآموزان بدو ورود به دبستان، پیش از این به صورت پایلوت برگزار شده بود اما در سال تحصیلی جدید در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
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