فدراسیون تنیس بهره بردار مجموعه استقلال شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، مهیار عسگریان در مراسم عقد قرارداد اجاره مجموعه تنیس استقلال با فدراسیون تنیس تاکید کرد: امکان بهره برداری از این مجموعه باید زودتر از این ها به فدراسیون مربوطه واگذار می شد و امروز این موضوع با پیگیری های رئیس فدراسیون و نظر موافق سرپرست وزارت ورزش و جوانان محقق شد تا مجموعه تنیس استقلال در اصل به خانه اصلی خود بازگردد.

او تصریح کرد: این اتفاقات منشا خیر و برکت برای تنیس خواهد بود و امیدواریم روزهای خوبی را در تنیس شاهد باشیم، اتفاقات خوبی در تنیس رقم خورد و با عقد این قرارداد، شاهد رشد و توسعه بیشتر این ورزش خواهیم بود.

وی گفت: اماکن ورزشی باید در اختیار فدراسیون ها باشد تا در راستای ماموریت اصلی خود کار کنند، مجموعه ها و اماکن ورزشی باید در اختیار اهالی ورزش باشد تا با هزینه مناسب شرایط حضور ورزشکاران در فضاهای ورزشی محقق شود. مدال آوری و قهرمان پروری موضوع بسیار مهمی است و فدراسیون ها و متولیان ورزشی با هدف موفقیت در عرصه های مختلف با نگاهی متفاوت نسبت به بخش خصوصی این موضوع را مدیریت می کنند.

همچنین داود عزیزی در مراسم عقد قرارداد اجاره مجموعه تنیس استقلال با فدراسیون تنیس تاکید کرد: کار بزرگی از سوی شرکت توسعه و اماکن ورزشی صورت گرفت، این مجموعه چند سالی بود از فدراسیون منفک و در اختیار بهره‌بردار بود و بدون شک بازگشت دوباره این مجموعه به فدراسیون تنیس در اذهان جامعه و ورزشکاران این رشته باقی خواهد ماند.

وی ادامه داد: مجموعه تنیس استقلال به عنوان مرکز ملی تنیس شناخته و به فدراسیون جهانی رسما اعلام می شود، این اتفاق بزرگ با دستور کیومرث هاشمی سرپرست وزارت ورزش و جوانان رقم خورد که جا دارد به عنوان خادم جامعه تنیس از درایت و نگاه آینده نگر متولی ورزش کشور، از وی تقدیر و تشکر کنم.

گفتنی است آکادمی تنیس استقلال در سال ۱۳۹۰ تحت مدیریت فدراسیون تنیس وقت بود و بر همین مبنا این مرکز به عنوان مرکز ملی تنیس ایران به کنفدراسیون آسیا و فدراسیون جهانی معرفی و پس از آن به عنوان یکی از مراکز تنیس غرب آسیا فعالیت خود را ادامه داد. در سال‌های گذشته این آکادمی از مجموعه فدراسیون تنیس جدا شد اما با پیگیری‌های فدراسیون و جامعه تنیس و با حمایت‌های مسئولان وزارت ورزش و جوانان، این مرکز بار دیگر به فدراسیون تنیس واگذار شد تا در هفته دولت، هدیه‌ای به یاد ماندنی به جامعه تنیس ایران تعلق بگیرد.