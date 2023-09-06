مراسم بزرگداشت شهدای ۱۷ شهریور در جنوب تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی کنگرلو بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: واقعه ۱۷ شهریور یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی است و حضرت امام خمینی (ره) آن را از ایام الله دانستند.

وی افزود: امروز لازم است، نسل جوان از این جنایت رژیم منفور پهلوی آگاه شوند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ری گفت: رژیم پهلوی در برابر خواسته به حق مردم که شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود، ایستاد و آنان را به گلوله بست و تعداد زیادی از مردان و زنان تهران را درمیدان شهدا به شهادت رساند.

وی اضافه کرد: در ایام ۱۷ شهریور مراسم متعددی در ری برگزار می‌شود، که در این بین با هماهنگی ائمه جمعه و جماعت و همه دستگاه‌های فرهنگی و اداری مراسم متعدد در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و نمازجمعه شهرها و بخش‌های تابعه و مساجد برگزار می‌شود.

کنگرلو گفت: ویژه برنامه سالگرد شهدای ۱۷ شهریور در شهرری روزجمعه ازساعت ۱۱ (پیش از خطبه‌های نماز جمعه) در مصلی امام علی (ع) آستان حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار می‌شود.