خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: مساله خلع سلاح و اخراج گروهک‌های تروریست و تجزیه طلب کرد ایرانی از خاک اقلیم کردستان عراق به یکی از مهم‌ترین اخبار هفته جاری مبدل شده است.

سالهاست جمهوری اسلامی ایران از حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق خواسته تا این گروهک‌ها را همچون سازمان تروریستی منافقین از خاک این کشور اخراج کنند و هر بار نیز شاهد واکنش‌های رسانه‌ای مقامات عراقی و خصوصاً اقلیم کردستان به این مسئله هستیم، بارزانی ها در تمام واکنش‌های خود تنها یک جمله را مرتباً تکرار می‌کنند: «ما اجازه نمی‌دهیم از خاک اقلیم کردستان، تهدیدی متوجه کشورهای دوست و همسایه شود و هیچ گروهی حق ندارد از خاک عراق برای تعرض به کشورهای همسایه استفاده کند!»

اما نتیجه این واکنش‌ها چه شد؟!

نادر کیانی راوی کتاب «سیطره» که چندی است توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده، یادداشتی را با عنوان «حکومت اقلیم کردستان عراق حامی درجه یک گروهک‌های تروریست کردی است» درباره این گروهک‌ها نوشته که برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است.

مشروح متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانیم:

اعزام مرتب تیم‌های تروریستی به داخل کشور از سوی گروهک‌های تروریست کردی خصوصاً کومله، دمکرات، خبات و پاک! انتشار تصاویر و ویدئوهای حضور عناصر مسلح ضد انقلاب در روستاهای شمال غرب کشور! ترور ده‌ها شهروند بسیجی بومی کردستانی در دوران اغتشاشات اخیر به جرم هواداری از جمهوری اسلامی و مخالفت با گروهک‌های تروریست کردی! اعزام ۴ تروریست از سوی گروهک تروریستی کومله مهتدی به نیابت از رژیم صهیونیستی پژمان فاتحی، محسن مظلوم، هژیر فرامرزی و وفا آذربار که توسط نیروهای امنیتی شناسایی شده و در حالی که قصد انجام عملیات مهم انفجاری در تأسیسات اصفهان را داشتند پیش از هر اقدامی در شهر اصفهان دستگیر شدند! حضور تیم تروریستی حزب منحله دمکرات کردستان در پیرانشهر، مریوان و… ایجاد رعب و وحشت و تیراندازی در بین مردم و عربده کشی با هدف عرض اندام و اعلام موجودیت!

اما این تیم‌ها از کجا وارد کشور می‌شوند؟ مبدا حرکت آنها کجاست؟ این تیم‌ها از اردوگاه‌های زرگویز، زرگویزله، بانه گه وره، کویه آماده، تجیهز و از مقابل سیطره‌های ایست و بازرسی‌های اقلیم کردستان عراق عبور کرده و به راحتی وارد کشور شده و عملیات خود را انجام داده و دوباره از همان مسیرها به داخل کشور بر می‌گردند. بدون شک هیچ تیم تروریستی بدون رضایت اقلیم و بدون آنکه در حین خروج از اقلیم از مقابل بازرسی‌های اقلیم کردستان عبور کنند، نمی‌توانند وارد کشور شوند.

فرماندهان نظامی گروهک‌ها، به تیم‌های اعزامی به داخل کشور اعلام می‌کنند از نظر مرزها نگرانی نداشته باشند چرا که با نیروهای اقلیم کردستان هماهنگ شده است! سلاح و تجهیزات نظامی را نیز از طریق کولبران وارد کشور کرده و خود با لباس شخصی به راحتی از مرز عبور کرده و در آنسوی مرزها، سلاح و تجهیزات را از کولبران مخصوص این کار دریافت می‌کنند.

ذکر این نکته نیز ضروریست که بارها سران گروهک‌های تروریست کردی در جلسات داخلی عنوان کرده اند که اقلیم کردستان عراق به شدت با جمهوری اسلامی مخالف بوده و هرگز آنها را به جمهوری اسلامی نمی‌فروشند.

حتی در مصاحبه‌های اخیر با ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، رووداو اقلیم کردستان، دراومیدیا اقلیم کردستان و سران گروهک‌های کردی به صراحت اعلام کرده اند که اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق هیچ صحبتی با آنها در مورد خلع سلاح و یا ترک اردوگاه‌ها نکرده اند! تذکری نیز به آنها نداده اند و صرفاً دوستانه به آنها گفته شده؛ رعایت کنید همین.

بدون شک و با توجه به واکنش گروهک‌ها نتیجه می‌گیریم که حکومت اقلیم کردستان در حال وقت کشی است و در حالی که در ماه‌های اخیر فرصت داشت تا به گروهک‌ها اولتیماتوم بدهد نه تنها هیچ صحبتی با آنها نداشته بلکه هر زمان قرار بوده سپاه پاسداران به مواضع تروریست‌ها در اقلیم شمال عراق حمله کند، سران اقلیم کردستان و متأسفانه برخی مقامات اتحادیه میهنی کردستان موضوع را به اطلاع سران ضد انقلاب رسانده اند و به همین علت است که هر بار جمهوری اسلامی حملاتی انجام داده اردوگاه‌ها خالی بوده و مشکلی برای نیروها پیش نیامده است.

البته جز مورد حمله موشکی به مقرات حزب منحله دمکرات در چند سال قبل و گروهک تروریستی پاک در سال گذشته که ده‌ها فرمانده نظامی این گروهک‌ها به هلاکت رسیدند و دلیل آن نیز این بود که این بار اقلیم کردستان در جریان حملات قرار نداشت.

علاوه بر مردم کردستان عراق، بسیاری از شهروندان اقلیم کردستان ساکن در روستاهای محل استقرار گروهک تروریستی کومله، از حضور گروهک‌ها به شدت ناراضی هستند و حتی می‌گویند ما بارها با اقلیم کردستان صحبت کرده و خواستار اخراج آنها شده ایم اما به حرف ما گوش نمی‌دهند.

ابراهیم علیزاده سرکرده کومله، عبدالله مهتدی سرکرده طیف دیگری از کومله، مصطفی هجری سرکرده حزب منحله دمکرات و حسین یزدان پناه سرکرده گروهک تروریستی پاک اخیراً توافق کرده اند که هر بار جمهوری اسلامی به مقرات ضد انقلاب حمله کند، در رسانه‌ها چنان تبلیغ کنند که گویی جمهوری اسلامی به شهروندان اقلیم کردستان حمله می‌کند و ما بهانه هستیم تا به این ترتیب مانع حملات جمهوری اسلامی شده و توجه جهانیان را به این مسئله جلب کنیم.

گروهک‌های تروریست کردی حتی در کمال وقاحت مدعی هستند اردوگاه‌هایشان غیرنظامی است! این در حالیست که هر دو ماه یکبار چندین فریب خورده در آموزشگاه‌های آنها مسلح شده و به صفوف این گروهک‌ها ملحق می‌شوند.

لازم است این بار جمهوری اسلامی ایران مراقب سناریوی وقت کشی حکومت اقلیم باشد و از قبل لحظه حمله را اعلام نکند چرا که قطعاً اقلیم کردستان به گوش ضد انقلاب خواهد رساند، دولت اقلیم کردستان همانطوریکه برای ارتش ترکیه این حق را قائل می‌شود که سران پ.ک. ک را در خاک این کشور هدف قرار داده و حتی بصورت انفرادی نیروهای پ.ک. ک را در داخل شهرها هدف قرار دهند باید این حق را برای جمهوری اسلامی هم قائل باشد تا اقدام مشابه علیه تروریست‌های ایرانی داشته باشند.

این مسئله را هم فراموش نکنیم که حکومت اقلیم کردستان هرگز گروهک‌ها را خلع سلاح نکرده و گویا قصد اخراج هم ندارند! اگر اقلیم قصد این کار را داشت بدون شک سران گروهک‌ها باخبر بودند و اینطور نمی‌شد که ضد انقلاب با افتخار در رسانه‌ها اعلام کنند اقلیم کردستان حتی به آنها تذکر هم نداده چه رسد به درخواست خلع سلاح و اخراج!

گروهک‌های تروریست کردی نیز به صراحت اعلام کرده اند که خط قرمز آنها خلع سلاح است پس بهتر است به جای امید بستن به حکومت اقلیم و دولت عراق، جمهوری اسلامی ایران همچون ارتش ترکیه با قاطعیت این غائله را ختم کند.

در توافقنامه امنیتی که شامل ۳ بند و عبارت است به جلوگیری از نفوذ افراد مسلح پس از استقرار گارد مرزی، تحویل افراد تحت تعقیب پس از صدور حکم بازداشت قانونی و خلع سلاح و برچیدن پایگاه‌ها اشاره شده است.

البته توافق با ایران درباره گروه‌های مسلح در شمال عراق موضوع تازه ای برای عراق نیست. اما متأسفانه هشدارهای محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق و بارزانی ها مبنی بر غیر قابل قبول بودن استفاده از خاک عراق برای عملیات این گروه‌ها و تبدیل آن به مبدأ هدف قرار دادن کشورهای همسایه، تنها جنبه رسانه‌ای و وقت کشی دارد.

در روزهای اخیر نیز ویدیوهایی از گروهک تروریستی کومله منتشر شد که در آن با وقاحت تمام، نیروهای کومله از اعلام آمادگی برای پاسخ به حملات احتمالی جمهوری اسلامی سخن می‌گویند، حتی تصاویر زیادی از مسلح شدن فریب خوردگان جدید در همین ایامی که سران اقلیم مدعی هستند که حاضر نیستند از خاک کشورشان علیه کشورمان اقدامی صورت بگیرد، منتشر شده است.