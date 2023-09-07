اجرای طرح« استقبال از مهر»توسط شهرداری شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان صبح پنج شنبه در جلسه هماهنگی ویژه بازگشایی مدارس با بیان اینکه شهرداری شهرکرد در حوزه عمرانی، خدمات شهری، فرهنگی، حمل و نقل و ترافیک و فضای سبز اقداماتی در جهت استقبال از ماه مهر و بازگشایی مدارس پیش‌بینی کرده است، اظهارداشت: در حوزه فرهنگی برگزاری کارناوال شادی، سرودهای پاتوقی و توزیع بسته‌های فرهنگی بین دانش آموزان انجام می‌شود.

وی افزود: پاکسازی مبادی ورودی شهر، پاکسازی مدارس، شست و شوی معابر، لایروبی جوی و جداول نیز انجام می‌شود. شهردار شهرکرد خاطرنشان کرد: خط‌کشی معابر، نصب علائم ترافیکی و آشکارسازی خطوط پیاده و سرعت‌گیرها در حوزه ترافیک در حال انجام است.

واحدیان از افزایش تعداد اتوبوس‌ها در زمان بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: از زمان بازگشایی مدارس تعداد اتوبوس‌ها افزایش و مدت زمان انتظار مسافر کاهش می‌یابد.

شهردار شهرکرد تصریح کرد: اکیپ فوریت‌های عمرانی مناطق نیز باید نسبت به لکه‌گیری معابر نزدیک مدارس اقدام و در صورت نیاز جوی و جداول اصلاح شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در مهرماه سال تحصیلی دانشگاه‌ها نیز آغاز می‌شود میدان ورودی دانشگاه گل کاری و کاشت درخت و گل در لاین کندرو و تندرو در مسیر دانشگاه نیز انجام شود.

واحدیان گفت: مدیریت شهری در حال حاضر بخشی از اقدامات را در آستانه بازگشایی مدارس شروع کرده است اما در هفته پایانی شهریور اقدامات تشدید می‌شود.