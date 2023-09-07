صدور اخطار ۱۵روزه برای تعیین تکلیف اموال رسوبی و متروکه در بنادر

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رئیس جمهور بدون اعلام قبلی و با حضور میدانی در بندرگاه شهید رجایی بندرعباس، آخرین وضعیت رسوب کالاها و نحوه ترخیص آنها را مورد بررسی قرار داد و تصمیمات مهمی را جهت تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و اصلاح روندها ابلاغ کرد.

در پی گزارشاتی در خصوص ایستایی بیش از ۲۵ هزار کانتینر حاوی کالاهای وارداتی مختلف در گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر، دکتر محمد مخبر با همراهی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل گمرک ایران، استاندار هرمزگان، معاون وزیر صمت و برخی مدیران مربوطه در سفری چند ساعته عازم بندرعباس شد و با حضور در اسکله بندر شهید رجایی و بخش‌های مختلف گمرکات این بندرگاه، گزارش‌های واصله را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

پس از این بازدید در جلسه‌ای با حضور مدیران استانی مشکلات و چالش‌های ارائه شده به صورت کارشناسی تجزیه و تحلیل شد و برخی پیشنهادات برای حل فوری آنها ارائه و مقرر گردید طی نشستی در هفته آتی نهایی شود.

محمد مخبر در پایان این جلسه ضمن تشکر از زحمات مدیران میدانی، از وضعیت موجود و ایستایی این حجم از کالا در گمرکات ابراز نارضایتی کرد و خواستار تعیین تکلیف فوری اقلام موجود در انبارهای گمرک و اموال تملیکی شد.

وی اظهار داشت: ایستایی کالاها در مبادی ورودی کشور هیچ گونه توجیهی ندارد و رسوب آنها در انبارهای گمرک را بیش از دوماه نباید تحمل کرد. بنابراین لازم است ظرف سه الی چهار روز تمامی عوامل ایجاد وضعیت موجود، شناسایی و دسته بندی شده و برای رفع آنها تدبیر مؤثر اندیشیده شود.

مخبر برخی مسائل را مشکلات فرایندی دانست که ناشی از پیچ و خم‌های اداری و تعلل دستگاه‌های اجرایی است و در این زمینه باید همه حوزه‌های مربوطه پای کار بیایند تا هم تسریع در کار صورت بگیرد و هم درصورت نیاز برخی آئین نامه‌ها و قوانین اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکه سقف پاسخگویی به استعلامات گمرک توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر باید هفت روز باشد، از رئیس کل گمرک خواست تا ضمن برخورد مدیریتی با دستگاه‌هایی که بدون دلیل قاطع و فنی از این سقف زمانی عدول می‌کنند، گزارش آنها را به صورت هفتگی به دفتر معاون اول ارسال کند.

وی با اشاره به اینکه گمرکات هرمزگان حدود ۳۰ درصد عملیات تجاری کشور را به خود اختصاص داده اند از رئیس کل گمرک و استاندار هرمزگان خواست تا برنامه ریزی لازم را برای حضور دائم و مستمر نمایندگان دستگاه‌های اجرایی صدور مجوز نظیر سازمان استاندارد، غذا و دارو، حفظ نباتات، دامپزشکی و… در محل گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر انجام دهند.

معاون اول رئیس جمهور تعلل در ترخیص خطوط تولید، ماشین آلات و دستگاه‌های صنعتی و سرویس‌های حمل و نقل عمومی را که کشور شدیداً به آنها جهت رشد تولید و رفع مشکلات مردم نیازمند است، موجب ضرر و زیان عمومی دانست و ایجاد شرایط لازم برای تسریع در ترخیص و یا حتی ترخیص موقت تا زمان طی تشریفات قانونی را خواستار شد.

وی از رئیس کل گمرک و استاندار هرمزگان خواست تا همه دستگاه‌های مربوطه را بسیج کرده و اینگونه کالاهای سرمایه‌ای و تولیدی را ظرف یک ماه ترخیص کنند.

مخبر وضعیت انبارهای اموال تملیکی و سرعت بخشی به تعیین تکلیف اموال متروکه را نیازمند توجه ویژه دانست و در تماس تلفنی با رئیس سازمان اموال تملیکی از وی خواست با هماهنگی مدیران مربوطه در استان هرچه زودتر مشکلات موجود را احصا کرده و برای رفع موانع موجود در این زمینه پیشنهادات و برنامه لازم را ارائه دهد.

وی از مدیریت گمرکات هرمزگان خواست تا با اعلام یک اخطار ۱۵ روزه به تمامی صاحبان کالایی که بیش از دو ماه از تخلیه و ثبت اموال آنها گذشته، هرچه زودتر وضعیت کالاهای رسوبی را تعیین تکلیف کنند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین در تماس تلفنی با وزیر بهداشت و رئیس سازمان استاندارد به آنها در خصوص به درازا کشیدن صدور تاییدیه های قانونی برای ترخیص کالاهای رسیده به بندر تذکر داد و ایشان را به رسیدگی فوری این مشکل ملزم کرد.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد تا جهت پیشگیری از رسوب کالاها در انبارهای گمرک به دلیل تعرفه پایین انبارداری، پیشنهاد بازنگری تعرفه‌ها بصورت پلکانی هرچه سریع‌تر آماده و به ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا برای یکپارچه سازی سامانه‌های الکترونیکی بین دستگاه‌های مختلف برای افزایش هماهنگی‌ها و تسریع در ترخیص کالاها اقدامات لازم را با همکاری دستگاه‌های مربوطه انجام دهد.