به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ژنرال «بریس اولگی نگوما» رئیس شورای انتقالی گابن، «ریموند ندانگ سیما» را که یک اقتصاددان است، به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی این کشور منصوب کرد.

این انتصاب امروز پنجشنبه در حکمی که از تلویزیون دولتی قرائت شد، اعلام شد.

سیما (۶۸ ساله) از مخالفان سرسخت «علی بونگو» رئیس جمهور برکنار شده گابن است که بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ نخست وزیری این کشور را بر عهده گرفت، اما به سرعت از نظام حاکم دور و به سو مدیریت متهم شد. وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ و سپس در سال ۲۰۲۳ با بونگو رقابت کرد.

این خبر در حالی است که جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای مرکزی (ایکاس) امروز پنج شنبه اعلام کرد که ارتش در گابن آماده ترسیم نقشه راه برای بازگشت به حاکمیت غیرنظامی است.

در تحولی دیگر، رسانه‌ها برای نخستین بار پس از اعلام لغو حبس خانگی علی بونگو رئیس جمهور برکنار شده گابن، تصاویری از او منتشر کردند. رئیس شورای انتقالی گابن روز گذشته اعلام کرد که بونگو به علت وخامت اوضاع جسمانی اجازه رفت و آمد و سفر به خارج از کشور را دارد.