به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ژنرال بریس اولیگی نگوما، رئیس جمهور دوره انتقالی گابن از طریق بیانیه‌ای که در تلویزیون دولتی این کشور پخش شد اعلام کرد که علی بونگو اوندیمبا، رئیس جمهور مخلوع گابن در آمد و شد آزاد است و اگر بخواهد می‌تواند به خارج از کشور سفر کند.

ژنرال نگوما در این بیانیه تاکید کرد: با توجه به اوضاع جسمی علی بونگو اوندیمبا، وی از آزادی در رفت‌وآمد برخوردار است و می‌تواند برای انجام معاینات پزشکی به خارج از گابن سفر کند.

از سوی دیگر نگوما با عبدو آباری، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در آفریقای مرکزی و فوستین آرکانج توادیرا رئیس جمهور آفریقای مرکزی و نماینده گروه اکواس در تسهیل فرآیند سیاسی در گابن نیز دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است چهارشنبه گذشته گروهی از نظامیان ارتش گابن با حضور در تلویزیون ملی این کشور اعلام کردند که نتیجه اعلامی انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور باطل و تمام نهادهای دولتی منحل می‌شوند.

انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری گابن روز شنبه تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و ستاد انتخابات این کشور اعلام کرد «علی بونگو» ۶۴ ساله رئیس‌جمهور گابن با کسب ۶۴ درصد آرا پیروز انتخابات شده و برای یک دوره دیگر رئیس‌جمهور گابن خواهد بود.

مخالفان، بونگو را به تقلب در انتخابات متهم کردند. میشل استفان بوندا، رئیس ستاد انتخابات گابن اعلام کرد که آلبرت اوندو اوسا، رقیب اصلی بونگو، با ۳۰.۷۷ درصد در جایگاه دوم قرار گرفته است. ستاد انتخاباتی بونگو اتهامات اوندو اوسا درباره «بی‌نظمی‌های انتخاباتی» را رد کرده است.

این کودتا، هشتمین کودتا در مناطق غربی و مرکزی قاره آفریقا و کشورهای تحت مستعمره فرانسه در ۳ سال گذشته است. آخرین کودتای نظامی در آفریقا مربوط به کشور نیجر است که در ۲۶ جولای گذشته صورت گرفت.

گابُن کشوری در غرب آفریقای مرکزی است که در کنار خلیج گینه و در سواحل شرقی اقیانوس اطلس قرار گرفته و با کشورهای جمهوری کنگو، کامرون و گینه استوائی همسایه است.

گابن از سال ۱۸۸۶ از مستعمرات استوایی فرانسه در آفریقا بود که ۱۷ اوت ۱۹۶۰ استقلال خود را از فرانسه به دست آورد.