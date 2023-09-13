به گزارش خبرنگار مهر، احمد ریواده بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری اجلاسیه مجاهدان در غربت در استانداری سمنان درباره این برنامه مهم توضیح داد: ابتکار یک‌گروه کوچک در یک روستا در شهرستان دامغان، امروز تبدیل به اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت شده است که با حضور گسترده کشورهای جبهه مقاومت برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه دوره هشتم اجلاسیه مجاهدان در غربت مزین بنام امام هشتم (ع) است و در شب شهادت امام رضا (ع)، ساعت ۱۵ در تالار همایش‌های بین‌المللی دانشگاه دامغان آغاز خواهد شد، افزود: اختتامیه اجلاسیه هشتم در شب شهادت امام حسن عسگری (ع) در تالار قدس آستان مقدس رضوی برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه این اجلاسیه با پیام سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، به عنوان یک چهره شاخص جبهه مقاومت آغاز خواهد شد، گفت: مشاور رهبر معظم انقلاب، رئیس سازمان صدا و سیما و جمعی از فعالان جبهه مقاومت در این مراسم پیام خواهند داد.

ریواده گفت: یکی از برنامه‌های محوری اجلاسیه مجاهدان در غربت، تجلیل از چهره‌های شاخص جبهه مقاومت (عیسی مقاومت) علامه سید عیسی طباطبایی است که ایشان از افتخارات و نخبگان شهرستان دامغان است همچنین ایشان نماینده امام و رهبر معظم انقلاب در لبنان و مورد وثوق جبهه مقاومت بوده و منشأ خیر و برکات زیادی برای جبهه مقاومت هستند.

وی با بیان اینکه در این اجلاسیه حضور علما، نخبگان و روحانیون از قم، مشهد، استان سمنان و از لبنان را شاهد خواهیم بود، گفت: رونمایی از کتاب خاطرات علامه طباطبایی، رونمایی از تمبر یادبود خدمات عیسی مقاومت، حضور معاون فرمانده انتظامی کشور، حضور امیر حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی و مهمانانی از شش کشور خارجی از دیگر برنامه‌ریزی های این اجلاس خواهد بود.

معاون استاندار سمنان همچنین گفت: سخنران محوری در برنامه اجلاسیه جناب دکتر امیرعبدالهیان، وزیر امور خارجه خواهند بود.‌