عامل شهادت ۱۹ شهید فراجا در سیستان وبلوچستان کیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، در تاریخ ۱۱ شهریورماه جاری و پس از کسب اطلاع از قصد ورود یک محموله مواد مخدر از منطقه مرزی بن‌سر حوالی میل مرزی ۱۴۷ سراوان به کشور، در اقدام مرزبانی شهرستان سراوان و طی درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ یکی از اشرار معروف به نام صابهان شهنوازی فرزند عزت به هلاکت رسید.

۶۲۵ کیلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر شامل (۵۹۹ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک و ۲۶ کیلو و ۲۰۰ گرم حشیش)، یک دستگاه خودروی تویوتا هایلوکس، یک قبضه سلاح کلاش، هفت تیغه خشاب کلاش و ۱۶۲ فشنگ جنگی، یک قبضه مسلسل یوزی به همراه سه تیغه خشاب بزرگ و یک خشاب کوچک، تعداد ۶۹ فشنگ سلاح یوزی و یک دوربین دو چشمی از این شرور کشف و ضبط شده است.

شرور صابهان شهنوازی فرزند عزت معروف به صاحب خان گمشادزهی فرزند میردوست و در شهرستان سراوان بوده است.

نامبرده ساکن منطقه گنوک از توابع شهرستان سیب و سوران بوده که مبادرت به شرارت، سرقت و درگیری مسلحانه می کرده و از قاچاقچیان کلان مواد مخدر و از اشرار مطرح در منطقه بوده است.

شرور شهنوازی همچنین از چریک‌های اصلی شرور رشید گمشادزهی بوده که در اغلب اقدامات ضد امنیتی وی را همراهی مؤثر می‌کرده و نیز در سال‌های اخیر در به شهادت رساندن قریب به ۱۹ نفر از نیروهای نظامی و انتظامی مشارکت مؤثر داشته است.

رشید گمشادزهی (از اشرار متواری وصل به گروهک‌های تروریستی شرق کشور) پس از شهادت شهید علیرضا شهرکی (رئیس پلیس آگاهی سراوان) در ۱۰ اردیبهشت ماه امسال به پاکستان متواری شده که صابهان در سفرهای خود به پاکستان در منزل رشید گمشادزهی مخفی بوده است.

شرور کشته شده یکی از عوامل پشتیبانی کننده تیم ترور شهید قاضی کریمی در شهرستان سراوان در سال ۸۷ بوده است.

وی به همراه برادرانش از جمله عوامل نا امنی و ایجاد رعب و وحشت مسلحانه در بین ساکنین منطقه سوران بوده (که در این راستا با هدف رعب عمومی تصاویری از خود با انواع سلاح‌ها منتشر کرده است) به همین دلیل هلاکت وی تأثیرات مثبتی در احساس امنیت عمومی خواهد داشت.

بزرگان و متنفذین منطقه از مرزبانی سیستان و بلوچستان قدردانی کرده و این اقدام بزرگ مرزبانان در هلاکت این شرور را عامل احساس امنیت در منطقه عنوان کردند.