هشدار وزیر دفاع به آمریکا درباره پیامد تخلیه نفت سرقت شده ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمدرضا آشتیانی در واکنش به سرقت نفت ایران و تخلیه آن توسط آمریکا، اظهار کرد: این اقدام یک دزدی توسط آمریکا است که به هیچ وجه این مساله در دنیا پذیرفته شده نیست. اگر اتفاق این چنینی بیفتد ما حتماً مقابله خواهیم کرد و می‌توانیم حتی اقدام خیلی وسیع‌تری کنیم، ولی فعلاً اقدام خود را به بحث‌هایی که دنبال می‌کنیم، محدود کرده‌ایم.

وزیر دفاع با بیان اینکه انتظار داریم آمریکایی‌ها از این اقدامات خود دست برداشته و بیشتر از این خودشان را گرفتار نکنند، افزود: ما جایی استقرار داریم که راهبردی و بسیار مهم است. خطوط انتقال انرژی از این منطقه می‌گذرد و تسلط بر این خطوط هم با ماست بنابراین اگر بخواهیم میزان مقابله به مثل با آمریکا را وسیع‌تر انجام دهیم، امکانش برای ما وجود دارد.

گفتنی است، وزارت دادگستری آمریکا روز ۱۷ شهریور و پس از ۱۹ ماه تأیید کرد که نفتکش حامل نفت ایران با نام «سوئز راجان» را توقیف کرده بود. نیویورک تایمز اخیراً در گزارشی نوشت که واشنگتن پس از آنکه شرکت‌های آمریکایی حاضر به تخلیه محموله نفتی توقیف شده ایران نشدند، تحت فشارهای کنگره به این بهانه که ایران در حال قاچاق این نفت به چین بوده است، آن را تخلیه کرد.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امورخارجه ایران همزمان با تخلیه این نفتکش اقدامات آمریکا را متناقض توصیف کرد و گفت که تهران در همین راستا سفیر سوئیس را به وزارت امورخارجه احضار کرده است. وی تاکید کرد که این اقدامات واشنگتن کاملاً غیر سازنده بوده و ایران مراتب اعتراض شدید خود را به دیپلمات ارشد سوئیس در تهران اعلام کرده است.