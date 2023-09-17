مردم از خوردن غذاهای پُرنمک اجتناب کنند/ ۳۷ هزار بیمار دیالیزی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نفر، با بیان اینکه دیابت، فشارخون و بیماریهای نفروتیک یا آسیب رسان به کلیه، سه عامل اصلی و شایعترین علل بروز نارسایی کلیهها محسوب میشوند، افزود: در مجموع ۸۰ تا ۸۵ درصد علل بروز نارسایی کلیه در ایران و سراسر جهان همین سه عامل اصلی است.
وی گفت: هرچه زندگی شهرنشینی و دیابت شیوع بیشتری پیدا کند، همچنین عدم پیگیری بیماریهای آسیب رسان کلیه نیز بیشتر شود مشکلات در این خصوص افزایش خواهد یافت.
دبیر سابق انجمن نفرولوژی ایران افزود: در کشور به دلیل دقت نکردن در تنظیم قند و فشار خون، متأسفانه افراد سالها با عارضه خود زندگی میکنند و همین نکته در طولانی مدت موجب آسیب به کلیهها میشود.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: مسئله مهم دیگر اینکه بیماریهای نفروتیک کلیه معمولاً علائم بالینی مشهودی ندارند یا اینکه خیلی دیر و در موارد پیشرفته با علائمی مثل تورم برخی اندامها تشخیص داده میشوند.
این فوق تخصص بیماریهای کلیه (نفرولوژی)، افزود: بی توجهی به معاینات دورهای و چکاب سالیانه موجب میشود متأسفانه خیلی دیرتر به بروز بیماریهای آسیب رسان کلیه پی ببریم.
رئیس بخش بیماریهای داخلی بیمارستان شهید لبافی نژاد، توصیه کرد: افراد بالای ۵۰ سال یا کسانی که در خانواده خود فرد مبتلا به بیماریهای کلیه دارند، افراد سیگاری، مبتلایان به فشارخون و دیابت، حتماً بررسیهای دورهای سلامت کلیهها را در زمان مناسب انجام دهند تا خیلی زودتر اقدامات لازم درمانی آغاز شود.
رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن کلیه در ادامه تاکید کرد: یکی از مهمترین اقدامات مهم و اولویتی که باید بیماران کلیوی در این روزها انجام دهند، تزریق واکسن آنفلوانزا است.
نفر افزود: چون احتمال ابتلاء به آنفلوانزای شدید در بیماران کلیوی و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی به دلیل پیوند کلیه و مصرف داروهای خاص دارند، بیشتر است به همین خاطر باید این عزیزان در برنامه درمانی خود تزریق واکسن آنفلوانزا را قرار دهند.
وی گفت: اواخر شهریور و اوایل مهر ماه بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا به خصوص برای بیماران کلیوی است و بیماران پیوندی و دیالیزی در این خصوص هیچ محدودیتی ندارند.
استاد نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص واکسن آنفلوانزای نوترکیب ایرانی، افزود: اقدامات مربوط به بررسیهای بالینی این واکسن انجام شده، مجوز استفاده دارد؛ واکسن آنفلوانزا خوشبختانه در داروخانههای کشور به وفور یافت میشود.
نفر گفت: بیماریهای نفروتیک کلیه عامل ۳۰ درصد نارساییهای کلیه است ولی در شرایطی که زود تشخیص داده شود قابل درمان است؛ توجه مردم به سلامت موجب حفظ سلامت کلیهها خواهد شد چون درمان و کنترل دیابت و فشار خون و انجام آزمایشات دورهای نقش مهمی دارد.
رئیس سابق مرکز ملی پیوند وزارت بهداشت با بیان اینکه آمارها حاکی است، حدود ۳۷ هزار بیمار دیالیزی و به همین تعداد نیز بیمار پیوند کلیه در کشور داریم ولی متأسفانه به دلیل بی توجهی و نهفته بودن علل نارسایی کلیه، آمار بیماران بیش از این مقدار است، افزود: متأسفانه حدود ۷ تا ۸ درصد بر آمار بیماران مزمن کلیه در کشور در حال افزوده شدن است؛ هر سال درصدی بر این آمار اضافه میشود.
این متخصص بیماریهای کلیه گفت: یکی از مشکلات و دغدغههای مردم موضوع مصرف نمک به خصوص از طریق غذاهایی که در خارج از منزل تهیه میشود، است و متأسفانه حجم نمک در غذاهای آماده زیاد است و به نظر میرسد، شاید سازمان غذا و دارو نظارت دقیقی بر اینگونه مواد غذایی خارج از منزل ندارد و افراد دارای فشارخون که مجبورند خارج از منزل غذا میل کنند عمدتاً فشارخون کنترل نشده دارند.
نفر در پایان گفت: توصیه من این است که مردم غذای سالم مصرف کنند و از خوردن غذاهای پرنمک که آسیب رسان به کلیهها و تشدید کننده فشارخون است، اجتناب کنند.
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