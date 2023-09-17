برگزاری ۱۱۰ ویژه برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در قروه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صادق جمالی عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان قروه اظهار داشت: به مناسبت هفته دفاع مقدس ۱۱۰ عنوان برنامه فرهنگی در سطح شهرستان قروه برنامه ریزی شده است.

وی افزود: از جمله برنامه‌های شاخص می‌توان به عطر افشانی مزار شهدا و راهپیمایی خانوادگی با شعار «قهرمان میدان یا ملوان ماندگار»، تجلیل از پیشکسوتان افتخار آفرین دفاع مقدس و مقاومت اشاره کرد.

سرهنگ جمالی خاطرنشان کرد: تجلیل از مدافعان سلامت، تجلیل از خانواده‌های معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران، برگزاری میز خدمت در روستای «اوریه»، افتتاح طرح‌های محرومیت زدایی در مدرسه شهید دده جانی سریش آباد، برگزاری یادواره شهدای دانش آموز مدرسه دلبران، برگزاری یادواره شهدای آبروی محله در مسجد امام حسین (ع) و رژه موتوری و خودرویی در سطح شهر از دیگر برنامه‌های این هفته است.

خلیل فعله گری فرماندار قروه نیز در این جلسه از هوشیاری و بصیرت انقلابی مردم قروه در مقابل توطئه‌های دشمنان تقدیر کرد.

وی افزود: همه ما موظفیم که در عرصه جهاد تبیین نقش آفرینی کنیم و نسل جوان جامعه را با دستاوردها و خدمات نظام اسلامی آشنا کنیم.