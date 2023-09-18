گردو بلای جان پیرمرد ۶۳ ساله شیروانی

سرهنگ مجید یگانه پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ و اعلام فوت یکی از بستگانش در اثر سقوط از درخت گردو در یکی از روستاهای شهرستان شیروان، بلافاصله مأموران پاسگاه انتظامی گلیان برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شیروان افزود: پس از حضور مأموران و بررسی موضوع مشخص شد که فردی ۶۳ ساله در حال چیدن گردو در بالای درخت بوده که به دلیل شکستن شاخه زیر پایش از بالا به پایین سقوط کرده و به دلیل شدت ضربه وارده در دم جان باخته است.

وی گفت: با حضور عوامل اورژانس مرگ نامبرده تأیید و با تشکیل پرونده جسد به بیمارستان منتقل شد.

وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی باغداران در فصل برداشت محصول در پایان خاطرنشان کرد: پرونده پس از تشکیل، برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.