سجاد انوشیروانی: مجموع پاداش مدال طلای ناگویا ۱۰ میلیارد است

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد انوشیروانی در مورد شرایط تیم ملی وزنهبرداری و پرداخت پاداش به مدال آوران طلایی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا گفت: طبق تصمیم هیئترئیسه فدراسیون و با توجه به جلسات بررسی برای ایجاد شرایط انگیزشی برای ملیپوشان، مقرر شد برای مدال طلای بازیهای آسیایی ناگویا، مبلغ سه میلیارد تومان به مدالآوران مرد و همین مبلغ نیز به مدالآوران زن پرداخت شود. این موضوع به ملیپوشان اعلام شده است.
وی گفت: جا دارد از تصمیم درست کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان برای افزایش پاداش مدال طلا برای بانوان ورزشکار در بازیهای آسیایی ناگویا تشکر کنم. با توجه به اعلام وزارت ورزش مبنی بر پاداش ۴ میلیاردی به طلای بانوان، در صورت کسب مدال طلای آقایان در مجموع ۹ میلیارد تومان و در صورت کسب مدال طلای بانوان جمعا ۱۰ میلیارد تومان به وزنهبرداران، اهدا خواهد شد.
انوشیروانی عنوان کرد: تلاش فدراسیون بر این است که این جوانان، که نسل جدید وزنهبرداری ایران هستند و قطعاً برای المپیک لسآنجلس حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشت، در رویدادهای پیشرو با انگیزهای مضاعف حاضر شوند و مهمتر از آن، از نظر مالی دغدغهای نداشته باشند. وزنهبرداری رشتهای است که برخلاف برخی رشتهها، از لیگ درآمدزایی ندارد و به همین دلیل تلاش میکنیم فدراسیون در کنار کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش، برای ایجاد انگیزه در کنار ملیپوشان باشد.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری تأکید کرد: در مجموع، پاداش مدال طلای بازیهای آسیایی با احتساب جوایز کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و فدراسیون به ۱۰ میلیارد تومان خواهد رسید. فاصله کوتاهی پس از بازیهای آسیایی، تیم ملی با حدود ۵۰ درصد همین ترکیب در مسابقات جهانی شرکت خواهد کرد. هر دو رویداد برای ما اهمیت ویژهای دارند، چرا که مسابقات جهانی نخستین رویداد انتخابی المپیک لسآنجلس نیز محسوب میشود و از این جهت برای ما بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل اردوهای تیم ملی را متوقف نکردهایم و حتی برنامههای ریکاوری نیز در دل اردوها انجام میشود. تنها محل برگزاری اردوها تغییر کرده و امیدواریم با این برنامهریزی، تیم در شرایط مطلوبی راهی مسابقات شود.
انوشیروانی خاظرنشان کرد: در آخرین مرحله رکوردگیری، خوشبختانه همه بچهها عملکرد بسیار خوبی داشتند و ما را نسبت به آینده امیدوار کردند. پس از برگزاری مراحل بعدی رکوردگیری و مشخص شدن ترکیب نهایی، میتوان ارزیابی دقیقتر و پیشبینی بهتری از شرایط تیم ارائه داد.
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