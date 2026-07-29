تغییر رویکرد وزارت جهاد بر تولیدات صادرات محور و ارتقا کیفیت تولیدات

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع لبنی با حضور مدیران وزارت جهاد کشاورزی و تشکلها در محل نمایشگاه شهر آفتاب افتتاح شد.
روحالله زحمتکش، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی، در جمع خبرنگاران از تغییر رویکرد وزارتخانه به سمت «صادراتمحوری» خبر داد و بر ضرورت ارتقای کیفیت محصولات پروتئینی برای رقابت در بازارهای جهانی تأکید کرد.
وی همچنین تصریح کرد: کشور در حال حاضر از نظر تأمین نیازهای پروتئینی، در وضعیت استراتژیک مطلوبی قرار دارد و نیازی به واردات گسترده محصولات گوشتی ندارد.
تبدیل محصولات نهایی به کالاهای صادراتی
معاون امور دام با تأکید بر ضرورت حرکت در مسیر صادرات، اعلام کرد: برنامهریزیهای وزارت جهاد کشاورزی بر محوریت صادرات «محصولات نهایی» استوار است. ما با هدف استفاده از ظرفیتهای تولیدی، برنامههای صادراتی خود را برای تمامی محصولات بخش دام تدوین کردهایم. اما این رویکرد تنها به معنای فروش مازاد نیست؛ تولیدکنندگان ما باید با ارتقای سطح کیفی و مدیریت هزینهها، توان رقابت در بازارهای منطقهای را کسب کنند تا صادرات نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت مستمر باشد.
تثبیت بازار و ایجاد تعادل میان تولیدکننده و مصرفکننده
زحمتکش بر سیاست «ثبات و پایداری» تأکید کرد و تصریح کرد: هدف ما ایجاد یک چرخه اقتصادی منصفانه است. تولیدکننده نباید با ضرر مواجه شود، اما نباید نیز حاشیه سود بسیار بالا، مانع از دسترسی مردم به سفرههای غذایی گردد. ما به دنبال قیمتی هستیم که تولیدکننده را مستمر نگه دارد و مصرفکننده را نیز با قیمتی منصفانه قادر به خرید محصول باشد.
امنیت غذایی و سیاست تأمین از کشورهای همسایه
معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص بحث واردات پروتئین بر خودکفایی تاکید و اظهار کرد: در حال حاضر ذخایر استراتژیک ما از طریق خرید داخلی تکمیل شده و نیازی به واردات گسترده محصولات پروتئینی نداریم. سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر این است که در صورت نیاز، تأمین گوشت قرمز را از کشورهای همسایه و منطقه، بهویژه پاکستان که دارای ظرفیتهای تولیدی گسترده در دامهای سنگین است، انجام دهد.
وی درباره نگرانیها پیرامون محدودیتهای وارداتی اتحادیه اروپا و احتمال ورود محصولات با کیفیت پایین، گفت: سازمان دامپزشکی بهعنوان ناظر بر ورود کالا، با سختگیرانهترین استانداردها، وظیفه حفظ سلامت مصرفکننده را بر عهده دارد. هرگونه ورود کالایی باید از فیلترهای دقیق سلامت عبور کند و ما در این زمینه هیچگونه کوتاهی نخواهیم داشت.
تسهیل صادرات خوراک و علوفه
زحمتکش ادامه داد: با توجه به سیاستهای جدید، در راستای تسهیل ورود نهادهها، بخشی از صادرات علوفه با ملاحظات لازم و بهصورت کنترلشده مدیریت میشود تا در عین توسعه صادرات، تعادل در تأمین خوراک دام داخلی نیز حفظ گردد.
کاهش نیاز به واردات؛ پیروزی تولید داخلی در برابر چالشهای اقلیمی
معاون امور دام با اشاره به نوسانات بارندگی و تأثیر آن بر برنامههای تولیدی، تصریح کرد که برخلاف سالهای گذشته، وضعیت تولید در سال جاری میلادی بسیار امیدوارکننده بوده است. وی با ارائه آماری از وضعیت واردات، خاطرنشان کرد: «میزان واردات گوشت از ابتدای سال تاکنون تنها حدود ۱۲ هزار تن بوده است که این رقم نشاندهنده کاهش بسیار چشمگیر نیاز کشور به واردات در مقایسه با دورههای گذشته است.» وی تأکید کرد که خوشبختانه تولید داخلی توانسته است شکافهای موجود را پوشش داده و وابستگی به بازارهای خارجی را به حداقل برساند.
از تأمین نیاز تا ارتقای سطح سلامت جامعه
زحمتکش در بخش دیگری از سخنان خود به سیاستهای بلندمدت وزارت جهاد کشاورزی در حوزه سلامت و تغذیه اشاره کرد و گفت: یکی از اولویتهای اصلی ما در بخش پروتئین، توسعه سرانه مصرف محصولات گوشتی در میان خانوارها است.
وی افزود: اگر تا پیش از این، هدف اصلی ما تأمین سطح فعلی مصرف (مثلاً در حدود ۱۱ کیلوگرم برای برخی محصولات) بود، اکنون با تکیه بر رشد تولید، برنامه ما به سمت توسعه و افزایش این میزان حرکت میکند تا دسترسی مردم به منابع پروتئینی با کیفیت و بهصورت مستمر، بیش از پیش میسر شود.
تأکید بر پایداری تولید در تمامی گروههای پروتئینی
معاون امور دام در پایان تصریح کرد: این رویکرد توسعهای، هم شامل حوزه گوشت سفید (مرغ) و هم شامل حوزه گوشت قرمز میشود که هدف نهایی وزارتخانه، رسیدن به سطح پایداری از تولید است که علاوه بر تأمین نیازهای فعلی، توانایی پاسخگویی به تقاضای رو به رشد و ارتقای سطح سلامت جامعه را داشته باشد.
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