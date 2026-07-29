البرز، میزبان جاماندگان اربعین حسینی

خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ راهپیمایی اربعین حسینی به یکی از بزرگ‌ترین تجمعات معنوی و انسانی جهان بدل شده است؛ روزی که میلیون‌ها دل‌باخته از سراسر گیتی، پای پیاده راهی می‌شوند تا بار دیگر عهد خویش را با آرمان‌های عاشورا تجدید کنند.

این پیاده‌روی عظیم، تنها یک آیین مذهبی نیست، بلکه تجلی‌گاه وفاداری، ایثار و مقاومتی است که از دل تاریخ عبور کرده و در روح ملت‌ها جاری شده است.

با این حال، همواره جمع کثیری از عاشقان اباعبدالله‌الحسین (ع) به دلایل گوناگون همچون محدودیت‌های شغلی، خانوادگی یا جسمانی، توفیق حضور در سرزمین نینوا و همراهی با کاروان‌های زائران اربعین را نمی‌یابند.

برای این «جاماندگان اربعین»، آیین‌های نمادین راهپیمایی در شهر و دیار خویش، فرصتی است تا در عین دوری از کربلا، در فضایی معنوی و با پیوستن به هم‌وطنان خود، ارادت قلبی‌شان را به ساحت سالار شهیدان ابراز دارند.

مسیرها و زمان‌بندی راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در استان البرز

همزمان با فرا رسیدن اربعین سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مراسم معنوی «راهپیمایی جاماندگان اربعین» با حضور پرشور دلدادگان و عاشقان حسینی در نقاط مختلف استان البرز برگزار می‌شود. با هدف بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از فیوضات این روز بزرگ، مسیرهای راهپیمایی و زمان‌بندی دقیق حرکت دسته‌ها و هیئات عزاداری در شهرهای مختلف استان اعلام شد.

برنامه راهپیمایی و اجتماع عزاداران در شهرهای استان البرز

برنامه راهپیمایی و اجتماع عزاداران در شهرهای استان در سال ۱۴۰۵ به شرح ذیل است:

کرج: امام‌زاده محمد (ع) - ساعت ۹ صبح

فردیس: از سه‌راه حافظیه تا فلکه چهارم - ساعت ۹ صبح

هشتگرد: از میدان جهاد تا امام‌زاده هادی و علی (ع) شهرک ینگی‌امام - ساعت ۹ صبح

نظرآباد: در سه مسیر؛ از مساجد و پایگاه‌های بسیج به سمت امام‌زاده احمد و محمود (ع)، از حرم شهدای گمنام تنکمان به سمت امام‌زاده ابراهیم (ع) تنکمان، و از روستاهای احمدآباد و صالحیه به سمت امام‌زاده جعفر (ع) - ساعت ۱۰ صبح

اشتهارد: پیاده‌روی تا امام‌زاده سلیمان (ع) - ساعت ۹ صبح

چهارباغ: از مسجد روستای عرب‌آباد خسروی به سمت امام‌زاده برهان‌الدین روستای قوهه، و از مسجد جامع حضرت ابوالفضل (ع) ملک‌آباد به سمت امام‌زاده حسین (ع) - ساعت ۱۰ صبح

طالقان: از محله منگلان تا امام‌زاده هارون (ع) - ساعت ۷:۳۰ صبح

ماهدشت: از روبروی کلانتری تا امام‌زاده بی‌بی سکینه (س) - ساعت ۸ صبح

مشکین‌دشت: تجمعات شبانه به مدت ۳ شب - ساعت ۹ شب

محمدشهر: از ابتدای بلوار حاج قاسم سلیمانی (همایون‌ویلا) تا امام‌زاده عبدالله (ع) - ساعت ۹:۳۰ صبح

مهرشهر: از طرف پل ۱۵ خرداد (حسین‌آباد) به سمت امام‌زاده طاهر (ع) - ساعت ۹ صبح

کمالشهر: از میدان شهرداری کمال‌شهر تا مسجد جامع - ساعت ۱۰ صبح

گرمدره: بلوار کوهک، مسجد صاحب‌الزمان (عج) و بلوار امیرآباد به سمت گلزار شهدا - ساعت ۱۰ صبح

تنکمان: حرکت از شهدای گمنام شهر تنکمان به سمت امام‌زاده ابراهیم (ع) - ساعت ۸ صبح

دعوت عمومی از دلسوختگان اباعبدالله الحسین (ع)

اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز از عموم عاشقان و دلسوختگان اباعبدالله الحسین (ع) دعوت کرد تا با حضور پرشور در این مراسم معنوی، جلوه‌هایی از ارادت قلبی خود را به ساحت مقدس اهل بیت (ع) به نمایش بگذارند.

حال و هوای جاماندگان

هرچند فاصله جغرافیایی، این جمع از دلباختگان حسینی را از خاک کربلا دور نگاه داشته، اما نگاه‌های اشک‌آلود و قدم‌های استوارشان در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرهای البرز، حکایت از پیوندی ناگسستنی دارد که هیچ مرز و مسافتی توان گسستنش را ندارد.

در میان پرچم‌های سیاه و نوای نوحه‌ها، جاماندگان اربعین امسال با دلی سرشار از حسرت و امید، ثابت می‌کنند که راه کربلا از قلب هر انسان آزاده‌ای می‌گذرد، حتی اگر پاهایش هرگز خاک نینوا را لمس نکرده باشد.