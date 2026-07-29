به گزارش خبرنگار مهر معاون آموزش متوسطه استان البرز با تأکید بر اهمیت حضور فیزیکی معلمان در مدارس، هرگونه دریافت وجه تحت عنوان «هزینه ثبت‌نام» در مدارس دولتی را غیرقانونی خواند و وعده پیگیری تخلفات گزارش شده در برخی مدارس را داد



تأکید بر اولویت آموزش حضوری و نقش تربیتی

فرزین خرسندی، معاون آموزش متوسطه استان البرز در گفتگو با رادیو البرز ضمن بررسی آسیب‌های دوران پاندمی کرونا، تأکید کرد که آموزش مجازی هرگز نمی‌تواند جایگزین تعاملات چهره‌به‌چهره میان معلم و شاگرد شود. وی افزود: «تربیت از آموزش جدا نیست و دانش‌آموز باید در محیط مدرسه، آداب اجتماعی و تعامل با همنوع را بیاموزد. تعاملات تربیتی و انضباطی تنها در فضای حضوری مدرسه معنا دارد و هرگز در پشت مانیتور و گوشی تلفن اتفاق نمی‌افتد.»



برخورد با تخلفات مالی در ثبت‌نام‌ها

در پاسخ به شکایات والدین مبنی بر دریافت مبالغ کلان (تا ۳ میلیون تومان) تحت عنوان هزینه ثبت‌نام در برخی مدارس دولتی، معاون آموزش متوسطه البرز صراحتاً اعلام کرد: «هیچ مدرسه دولتی حق دریافت هیچ گونه وجهی را به عنوان هزینه ثبت‌نام ندارد.»



وی با اشاره به اینکه مبالغ مربوط به «کمک به مدرسه» تنها باید از طریق حساب‌های رسمی دریافت شود، تأکید کرد که گزارش‌های دریافته از مدارس متخلف (از جمله مدارس منطقه آق تپه) مورد بررسی قرار گرفته و برخورد لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت.



شفاف‌سازی هزینه‌های قانونی و وضعیت ثبت‌نام

معاون آموزش متوسطه البرز در رابطه با هزینه‌های قانونی سال تحصیلی جدید تصریح کرد: «تنها مبالغ مربوط به کتاب (بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بسته به پایه) و بیمه (به صورت علی‌الحساب مطابق سال گذشته) قابل دریافت است و این مبالغ باید در صورت‌های رسمی درج شوند.»



وی همچنین در خصوص روند ثبت‌نام‌ها اعلام کرد:- ثبت‌نام دوره ابتدایی در حال اتمام است. ثبت‌نام پایه هفتم آغاز شده و ثبت‌نام پایه دهم بر اساس اولویت‌های ابلاغی، تا ۱۴ مرداد (اولویت اول) و از ۱۵ مرداد (اولویت دوم) در جریان است. ثبت‌نام اتباع نیز مطابق با دستورالعمل‌های اداره کل اتباع استانداری و با ارائه مدارک لازم در حال انجام است.



در پایان، وی با تکذیب شایعات مربوط به مجازی شدن مدارس در سال پیش‌رو، اعلام کرد که تمامی توان سازمان در قالب «پروژه مهر» بر آماده‌سازی فضای فیزیکی مدارس متمرکز شده است تا سال تحصیلی جدید در بهترین شرایط آغاز شود