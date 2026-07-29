استمهال بدهی ارزی؛ نفس تازه به پروژه سیمان بیارجمند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل پروژه سیمان بیارجمند با اشاره به ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درباره استمهال بدهی ارزی این شرکت اظهار کرد: این مصوبه حاصل ماه‌ها رایزنی و پیگیری مستمر در سطوح مختلف دولت است و می‌تواند فصل تازه‌ای در احیای یکی از مهم‌ترین پروژه‌های صنعتی شرق استان سمنان رقم بزند.

وی با بیان اینکه پروژه سیمان بیارجمند طی سال‌های گذشته به دلیل ناتمام ماندن و انباشت بدهی ارزی با مشکلات جدی بانکی مواجه شده بود، افزود: سررسید شدن بدهی‌ها، امکان استفاده از ظرفیت شبکه بانکی و جذب منابع مالی جدید را برای این شرکت با محدودیت روبه‌رو کرده بود.

استاندار سمنان با تأکید بر اهمیت این پروژه در توسعه منطقه بیارجمند و صیانت از سرمایه بیش از ۳۸ هزار سهامدار، تصریح کرد: تعیین تکلیف مشکلات این واحد صنعتی از اولویت‌های استان بود و در همین راستا موضوع در جلسات متعدد با معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر مسئولان ملی پیگیری شد.

کولیوند ادامه داد: همزمان با پیگیری‌های دولت، مسائل حقوقی پروژه نیز با همکاری دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان، بخشی از موانع موجود در مسیر حل‌وفصل قرار گرفت.

وی با اشاره به جزئیات مصوبه هیأت وزیران گفت: بر اساس این مصوبه، دوره استفاده از تسهیلات ارزی شرکت تا دوم اسفند ۱۴۰۷ تمدید و مهلت بازپرداخت بدهی نیز تا دوم شهریور ۱۴۱۱ تعیین شده است.

استاندار سمنان افزود: با اجرای این مصوبه، بدهی شرکت از وضعیت سررسید گذشته خارج می‌شود و با کاهش فشار ناشی از بدهی و جرایم بانکی، زمینه برای جذب سرمایه‌گذار، تأمین مالی مجدد، تکمیل عملیات اجرایی و بهره‌برداری از پروژه فراهم خواهد شد.

وی کارخانه سیمان بیارجمند را از طرح‌های مهم صنعتی و معدنی شرق استان برشمرد و اظهار کرد: این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه ۵۰۴ هزار تن سیمان سفید، علاوه بر حفظ سرمایه هزاران سهامدار، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، توسعه فعالیت‌های معدنی، رونق حمل‌ونقل، افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت اقتصاد منطقه خواهد داشت.