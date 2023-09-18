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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۵۱

مدیر بنیاد علم و فناوری مصطفی خبر داد؛

حضور ۱۲۷ مهمان ویژه از ۳۱ کشور در برنامه جایزه مصطفی (ص)

حضور ۱۲۷ مهمان ویژه از ۳۱ کشور در برنامه جایزه مصطفی (ص)

هفته جایزه مصطفی از ۶ تا ۱۲ مهر در اصفهان با حضور ۱۲۷ مهمان ویژه از ۳۱ کشور و آیین اعطای پنجمین دوره جایزه مصطفی شامگاه دوشنبه (۱۰ مهر) در کاخ چهلستون برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و ترویج بنیاد مصطفی، مهدی صفاری نیا مدیر بنیاد علم و فناوری مصطفی، امروز (دوشنبه) در نشست اعلام برگزیدگان پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی در مورد اهداف جایزه مصطفی اظهار داشت: این جایزه با هدف ایجاد نماد شایستگی و برتری علمی در سطح جهان و تجلیل و الگوسازی از مفاخر علم و فناوری جهان اسلام به آثاری نوآورانه در مرزهای دانش و در حوزه‌های علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات، علم و فناوری زیستی و پزشکی، علم و فناوری نانو و علوم پایه و مهندسی اهدا می‌شود.

مهدی صفاری نیا افزود: جایزه مصطفی در هر حوزه علاوه بر لوح و مدال شامل مبلغ ۵۰۰ هزار دلار است که از محل خیرین و موقوفات علم و فناوری تأمین شده و تاکنون چهار دوره در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ به ۱۴ دانشمند شاخص از بنگلادش، ایران، اردن، لبنان، مراکش، پاکستان، سنگاپور و ترکیه اعطا شده است.

برنامه‌های پنجمین هفته جایزه مصطفی

مدیر بنیاد علم و فناوری مصطفی گفت: هفته جایزه مصطفی از ۶ تا ۱۲ مهر در اصفهان برگزار می‌شود. مهمانان غیرایرانی از پنج شنبه (۶ مهر) وارد می‌شوند و جمعه (۷ مهر) رویداد دانش‌آموزی، افتتاحیه هفته جایزه مصطفی در مرکز همایش‌های بین‌المللی اصفهان با تاکید بر ترویج و تکریم علم و فناوری با حضور خانواده‌ها خواهد بود.

به گفته وی نهمین نشست تبادل علم و فناوری (استپ) از ۸ تا ۱۰ مهر، هم‌زمان در مراکز برتر علمی و فناوری اصفهان و سایر استان‌های منتخب در پنج حوزه "سلامت"، "انرژی"، "محیط زیست"، "هوش مصنوعی" و "زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری" همچنین شورای مشورتی و سیاست‌گذاری جایزه مصطفی دوشنبه (۱۰ مهر) برگزار می‌شود.

وی در مورد آئین اعطای جایزه مصطفی نیز گفت: این آئین روز دوشنبه ۱۰ مهر (مصادف با شب ولادت پیامبر اکرم در کاخ چهلستون با حضور هزار نفر از شخصیت‌های برجسته علمی و مدیریتی جهان اسلام برگزار خواهد شد.

صفاری نیا در مورد دیگر برنامه‌ها نیز گفت: شورای مشورتی علمی کامستک سه شنبه ۱۱ مهر در هتل عباسی برگزار خواهد شد و تور فرهنگی تفریحی نیز همین روز برای مهمانان تدارک دیده شده است و مهمانان غیرایرانی چهارشنبه (۱۲ مهر) اصفهان را ترک می‌کنند.

مهمانان بین‌المللی پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی

رئیس پارک علم و فناوری پردیس در مورد حضور مهمانان خارجی این رویداد توضیح داد: ۱۲۷ نفر از ۳۱ کشور از رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی جهان اسلام، سیاست‌گذاران، دانشمندان و فناوران برجسته، خیرین و واقفین و فعالین رسانه‌؛ شامل ۱۰۵ نفر فعال زیست‌بوم علم و فناوری، ۴۹ شخصیت در حوزه سیاستگذاری و اجرایی از جمله، ۱۱ رئیس دانشگاه از کشورهای ازبکستان، آذربایجان، تونس، ترکیه، سوریه، پاکستان و مالزی، ۳ رئیس فرهنگستان از کشورهای اوگاندا، پاکستان و سنگال، مدیر کمیته همکاری‌های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی (کامستک) از پاکستان، در این مراسم حاضر خواهند بود.

صفاری نیا گفت: رئیس سازمان هشت کشور اسلامی در حال توسعه از ترکیه (با اصالت نیجریه‌ای)، معاون فرهنگستان علوم جهان از ایتالیا (با اصالت کویتی)، رئیس بنیاد علمی اکو از پاکستان، ۲۵ دانشمند و فناور در حوزه سلامت، ۱۶ دانشمند و فناور در حوزه محیط زیست، ۱۰ دانشمند و فناور در حوزه انرژی، ۵ نفر دانشمند و فناور در حوزه هوش مصنوعی، ۱۵ فعال رسانه‌ای از کشورهای الجزایر، هند، اندونزی، لبنان، مالزی، پاکستان، ترکیه و ازبکستان و ۷ خیر و واقف از کشورهای پاکستان و عمان نیز از دیگر مهمانان این دوره از جایزه مصطفی هستند.

فعالیت‌های انجام شده بنیاد مصطفی در دو سال گذشته

مدیر بنیاد علم و فناوری مصطفی در مورد اقدامات این بنیاد در دو سال گذشته اظهار داشت: مسابقه دانش‌آموزی نور با هدف امیدبخشی، هویتسازی و ترویج علم در میان نوجوان جهان اسلام یکی از این اقدامات بود. علاقه‌مندان این مسابقه با ساخت و ارسال فیلم‌های ۶۰ ثانیه‌ای از انجام آزمایش‌های علمیِ گروه‌های دانش‌آموزی در آن شرکت می‌کنند.

به گفته وی رقابت علمی کنز یکی دیگر از اقدامات بنیاد علم و فناوری مصطفی در دو سال گذشته بود که با هدف ارائه راهکار برای حل مشکلات جامعه، استفاده از ظرفیت‌های جامعه متخصصین، ارتقای سطح انگیزش و خلاقیت نخبگان جوان، بسترسازی برای شناسایی و تبادل ایده‌های علمی و فناورانه برای دانش پژوهان، دانشجویان و استادان زیر ۴۵ سال برگزار شد.

کد مطلب 5888656
مهتاب چابوک

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