حضور ۱۲۷ مهمان ویژه از ۳۱ کشور در برنامه جایزه مصطفی (ص)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و ترویج بنیاد مصطفی، مهدی صفاری نیا مدیر بنیاد علم و فناوری مصطفی، امروز (دوشنبه) در نشست اعلام برگزیدگان پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی در مورد اهداف جایزه مصطفی اظهار داشت: این جایزه با هدف ایجاد نماد شایستگی و برتری علمی در سطح جهان و تجلیل و الگوسازی از مفاخر علم و فناوری جهان اسلام به آثاری نوآورانه در مرزهای دانش و در حوزه‌های علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات، علم و فناوری زیستی و پزشکی، علم و فناوری نانو و علوم پایه و مهندسی اهدا می‌شود.

مهدی صفاری نیا افزود: جایزه مصطفی در هر حوزه علاوه بر لوح و مدال شامل مبلغ ۵۰۰ هزار دلار است که از محل خیرین و موقوفات علم و فناوری تأمین شده و تاکنون چهار دوره در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ به ۱۴ دانشمند شاخص از بنگلادش، ایران، اردن، لبنان، مراکش، پاکستان، سنگاپور و ترکیه اعطا شده است.

برنامه‌های پنجمین هفته جایزه مصطفی

مدیر بنیاد علم و فناوری مصطفی گفت: هفته جایزه مصطفی از ۶ تا ۱۲ مهر در اصفهان برگزار می‌شود. مهمانان غیرایرانی از پنج شنبه (۶ مهر) وارد می‌شوند و جمعه (۷ مهر) رویداد دانش‌آموزی، افتتاحیه هفته جایزه مصطفی در مرکز همایش‌های بین‌المللی اصفهان با تاکید بر ترویج و تکریم علم و فناوری با حضور خانواده‌ها خواهد بود.

به گفته وی نهمین نشست تبادل علم و فناوری (استپ) از ۸ تا ۱۰ مهر، هم‌زمان در مراکز برتر علمی و فناوری اصفهان و سایر استان‌های منتخب در پنج حوزه "سلامت"، "انرژی"، "محیط زیست"، "هوش مصنوعی" و "زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری" همچنین شورای مشورتی و سیاست‌گذاری جایزه مصطفی دوشنبه (۱۰ مهر) برگزار می‌شود.

وی در مورد آئین اعطای جایزه مصطفی نیز گفت: این آئین روز دوشنبه ۱۰ مهر (مصادف با شب ولادت پیامبر اکرم در کاخ چهلستون با حضور هزار نفر از شخصیت‌های برجسته علمی و مدیریتی جهان اسلام برگزار خواهد شد.

صفاری نیا در مورد دیگر برنامه‌ها نیز گفت: شورای مشورتی علمی کامستک سه شنبه ۱۱ مهر در هتل عباسی برگزار خواهد شد و تور فرهنگی تفریحی نیز همین روز برای مهمانان تدارک دیده شده است و مهمانان غیرایرانی چهارشنبه (۱۲ مهر) اصفهان را ترک می‌کنند.

مهمانان بین‌المللی پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی

رئیس پارک علم و فناوری پردیس در مورد حضور مهمانان خارجی این رویداد توضیح داد: ۱۲۷ نفر از ۳۱ کشور از رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی جهان اسلام، سیاست‌گذاران، دانشمندان و فناوران برجسته، خیرین و واقفین و فعالین رسانه‌؛ شامل ۱۰۵ نفر فعال زیست‌بوم علم و فناوری، ۴۹ شخصیت در حوزه سیاستگذاری و اجرایی از جمله، ۱۱ رئیس دانشگاه از کشورهای ازبکستان، آذربایجان، تونس، ترکیه، سوریه، پاکستان و مالزی، ۳ رئیس فرهنگستان از کشورهای اوگاندا، پاکستان و سنگال، مدیر کمیته همکاری‌های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی (کامستک) از پاکستان، در این مراسم حاضر خواهند بود.

صفاری نیا گفت: رئیس سازمان هشت کشور اسلامی در حال توسعه از ترکیه (با اصالت نیجریه‌ای)، معاون فرهنگستان علوم جهان از ایتالیا (با اصالت کویتی)، رئیس بنیاد علمی اکو از پاکستان، ۲۵ دانشمند و فناور در حوزه سلامت، ۱۶ دانشمند و فناور در حوزه محیط زیست، ۱۰ دانشمند و فناور در حوزه انرژی، ۵ نفر دانشمند و فناور در حوزه هوش مصنوعی، ۱۵ فعال رسانه‌ای از کشورهای الجزایر، هند، اندونزی، لبنان، مالزی، پاکستان، ترکیه و ازبکستان و ۷ خیر و واقف از کشورهای پاکستان و عمان نیز از دیگر مهمانان این دوره از جایزه مصطفی هستند.

فعالیت‌های انجام شده بنیاد مصطفی در دو سال گذشته

مدیر بنیاد علم و فناوری مصطفی در مورد اقدامات این بنیاد در دو سال گذشته اظهار داشت: مسابقه دانش‌آموزی نور با هدف امیدبخشی، هویتسازی و ترویج علم در میان نوجوان جهان اسلام یکی از این اقدامات بود. علاقه‌مندان این مسابقه با ساخت و ارسال فیلم‌های ۶۰ ثانیه‌ای از انجام آزمایش‌های علمیِ گروه‌های دانش‌آموزی در آن شرکت می‌کنند.

به گفته وی رقابت علمی کنز یکی دیگر از اقدامات بنیاد علم و فناوری مصطفی در دو سال گذشته بود که با هدف ارائه راهکار برای حل مشکلات جامعه، استفاده از ظرفیت‌های جامعه متخصصین، ارتقای سطح انگیزش و خلاقیت نخبگان جوان، بسترسازی برای شناسایی و تبادل ایده‌های علمی و فناورانه برای دانش پژوهان، دانشجویان و استادان زیر ۴۵ سال برگزار شد.