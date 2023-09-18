بررسی چالش های جهان اسلام با حضور دانشمندان مطرح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری مصطفی، شقایق حق‌جوی جوانمرد امروز (دوشنبه) در نشست اعلام برگزیدگان جایزه مصطفی گفت: آیین اعطای جایزه مصطفی با حضور شمار زیادی از دانشمندان کشورهای اسلامی همراه است.

رییس مرکز تبادل فناوری معاونت علمی ریاست‌جمهوری ادامه داد: این افراد موثر در حوزه علم و فناوری وقتی کنار هم جمع می شوند، برنامه های مختلفی مانند تبادل علم و فناوری نیز همراه با ایین اعطای جایزه در آن قابل برگزاری است و به افزایش ارتباطات دانشمندان مسلمان کمک می کند.

حق جوی جوانمرد با اشاره به برگزاری نهمین نشست استپ گفت: کارکرد مهم استپ این است که کلان چالش های جهان اسلام را با حضور دانشمندان مطرح جهان اسلام بررسی می کند و شبکه های دانشمندان جهان اسلام با برگزاری نشست های استپ تشکیل می شود.

وی پیرامون جزئیات برگزاری و اجرای نشست تبادل علم و فناوری (STEP) توضیحاتی را ارائه داد و اهداف اجرای این برنامه را در قالب تبیین گفتمان علم و فناوری و توسعه شبکه ارتباطات دانشمندان جهان اسلام در قالب برگزاری رویدادهایی بین‌المللی؛ زمینه‌سازی برای ایجاد هم‌افزایی و توسعه همکاری‌ها و توسعه فعالیت‌های علمی و فناورانه در کشورهای اسلامی دانست.

رییس مرکز تبادل فناوری معاونت علمی ریاست‌جمهوری با بیان اینکه چهار نشست هم‌زمان با آئین اعطای جایزه مصطفی در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰، در مراکز علمی و تحقیقاتی برتر سراسر کشور برگزار شده است افزود: در سال‌های دیگر، سه نشست به میزبانی دانشگاه پوترا در مالزی، دانشگاه سلطان قابوس در عمان و دانشگاه کراچی در پاکستان و یک نشست به صورت مجازی برگزار شد.

حق جوی در ادامه موضوعاتی همچون تعریف ۱۰۰ فرصت تحقیقاتی با مشارکت کامستک، تعریف ۵ فرصت با دانشگاه ملی علوم و فناوری پاکستان (NUST) و ثبت نام ۱۶۰ نفر از ۱۴ کشور، تعریف ۲ فرصت با دانشگاه کوچ ترکیه و ثبت نام ۲۴۰ نفر از ۲۳ کشور، تعریف چندین فرصت با دانشگاه صنعتی شریف و ثبت نام ۲۱۰ نفر از ۲۱ کشور را از جمله دستاوردهای نشست استپ برشمرد.

وی در مورد موضوعات رقابت پوستر تحقیقاتی گفت: رقابت پوستر تحقیقاتی در مورد موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، کاربرد فناوری های غشا، نانو پزشکی، دارورسانی هدفمند و بیماری های اختلالات عصبی بر اساس توان علمی دانشجویان حاضر در جایزه ارائه می شود.

رییس مرکز تبادل فناوری معاونت علمی ریاست‌جمهوری هدف رقابت پوستر تحقیقاتی را آشنایی شرکت‌کنندگان از کشورهای مختلف با ظرفیت‌های علمی و فناوری جهان اسلام و تقویت تعاملات بین‌المللی بیان و اظهار کرد: شرکت کنندگان در این رقابت، پژوهشگرانی هستند که در حوزه‌های اثر برگزیدگان پنجمین دوره جایزه مصطفی دستاورد قابل ارائه‌ای دارند.