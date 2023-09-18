جنگنده روسیه هواپیمای شناسایی آمریکا را رهگیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آو ایندیا، جنگنده «میگ- ۳۱» روسیه هواپیمای شناسایی آمریکا که به سمت مرزهای این کشور بر فراز دریای بارنتس در پرواز بود را رهگیری کرد.

مرکز ملی کنترل دفاعی روسیه (NDCC) وابسته به وزارت دفاع این کشور امروز دوشنبه در بیانیه‌ ای اعلام کرد که یک فروند جنگنده روسی «میگ- ۳۱» این کشور موفق به رهگیری هواپیمای شناسایی آمریکا بر فراز دریای بارنتس و در نزدیکی مرزهای روسیه شده است.

بر اساس بیانیه صادره از سوی مرکز ملی کنترل دفاعی روسیه، جنگنده روسی «میگ- ۳۱» در این عملیات توانسته است هواپیمای شناسایی آمریکایی را از مرزهای این کشور دور کند.

مرکز ملی کنترل دفاعی روسیه در این بیانیه می‌ افزاید: تمامی مراحل پرواز جنگنده مذکور کاملاً منطبق با مقررات بین‌ المللی در رابطه با استفاده از حریم هوایی صورت گرفت و به هواپیمای آمریکایی اجازه نقض مرز فدراسیون روسیه داده نشد.

بر اساس اعلام مسکو، هواپیمای شناسایی نیروی دریایی آمریکا از نوع «پوسیدون» (Poseidon) تشخیص داده شد.