به گزارش خبرگزاری مهر، «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد امروز دوشنبه در سخنانی به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: آمریکا به روسیه پیشنهادی برای دیدار (مقامات دو طرف) در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ارائه نداده است؛ در صورت دریافت پیشنهاد، مسکو آن را مانند سایر موارد بررسی می کند.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در این ارتباط ادامه داد: مواضع اعلامی سازمان ملل مبنی بر اینکه نجات مردم گرسنه در سراسر جهان به (توافق) «ابتکار دریای سیاه» بستگی دارد و همچنین ادعاها مبنی بر اینکه خروج روسیه از «ابتکار دریای سیاه» باعث افزایش قیمت ها در بازار شده است، نادرست است.

«واسیلی نبنزیا» ادامه داد: کارشناسان کمیته تحریم شورای امنیت سازمان ملل، ادعاها درباره ارسال تسلیحات به روسیه از سوی پیونگ یانگ را تایید نمی کنند. روسیه به توسعه تماس ها با کره شمالی در راستای منافع دو کشور ادامه خواهد داد؛ هیچ قطعنامه ای از سوی شورای امنیت، این تماس ها را منع نمی کند.

این در حالیست که پیشتر نمایندگان عالی‌ رتبه سئول و واشنگتن در جریان گردهمایی در پایتخت کره جنوبی، با بحث درباره روش‌ های مهار پیونگ‌ یانگ، به روسیه درباره همکاری نظامی با کره شمالی و نقض قطعنامه‌های شورای امنیت هشدار دادند.

این گردهمایی در بحبوحه سفر چند روز پیش کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به روسیه برگزار شد؛ سفری که نگرانی‌ های شدید کره جنوبی و آمریکا را به همراه داشت.

بانی جنکینز، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین‌المللی با تکرار اظهارات معاون وزیر خارجه کره جنوبی، مدعی شده بود که «گزارش‌ های اخیر درباره فروش احتمالی سلاح بین کره شمالی و روسیه نگران‌کننده است. اگر چنین معامله‌ای اتفاق بیفتد، نقض قطعنامه‌های شورای امنیت است و آمریکا تلاش خواهد کرد تا اقدامات مسکو در راستای اخذ تجهیزات نظامی نه تنها از کره شمالی بلکه از هر کجا به منظور تداوم جنگ غیرقانونی‌اش در اوکراین را شناسایی، آشکار و با آن مقابله کند.»

رسانه‌های غربی مدعی شده‌اند که پیونگ‌یانگ برای مسکو گلوله توپ تامین کرده و در جریان مذاکرات ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و رهبر کره شمالی، سایر همکاری‌های نظامی مورد بحث قرار گرفته است.