به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی مدعی شد که «هرگونه حمله هستهای از جانب کره شمالی، با پاسخ سریع، همهجانبه و قاطع سئول و واشنگتن روبهرو خواهد شد.»
رئیس جمهور کره جنوبی گفت که تصمیم کشور همسایه آن برای استفاده احتمالی از سلاح هستهای، «به پایان رژیم پیونگیانگ منتج خواهد شد.»
کره شمالی که امسال نسبت به انجام مجموعهای از آزمایشهای موشکی بالستیک اقدام کرده، بارها هشدار داده است که در استفاده از سلاح هستهای به منظور دفاع از خود، تعلل نخواهد کرد.
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی اوایل سال جاری گفت که اگر سئول و واشنگتن «خصومت آشکارشان علیه کره شمالی و رزمایشهای مشترک و گسترده حوالی شبهجزیره کره را متوقف نکنند، نیروهای راهبردی هستهای پیونگیانگ برای انجام ماموریت مهمشان در هر لحظه مفروض، آمادهسازیهای بینقصی انجام خواهند داد.»
اظهارات یول پس از آخرین روز سفر کیم به روسیه مطرح شده؛ سفری که نگرانیهای زیادی در سئول و غرب به وجود آورده است. رهبر کره شمالی از سهشنبه هفته گذشته در روسیه حضور داشت و با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور و سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه گفتوگو کرد.
رهبر کره شمالی همچنین از پایگاه فضایی وستوچنی و پایگاه هوایی خاور دور روسیه و جنگافزارهای مختلف از جمله بمبافکنهای راهبردی قادر به حمل کلاهک هستهای بازدید کرد.
رسانه «صدای کره» مستقر در پوینگیانگ اعلام کرد که در جریان این مذاکرات، کیم و شویگو روشهای «تقویت، همکاری و تبادل دوجانبه هرچه بیشتر بین نیروهای مسلح دو کشور هم در حوزه دفاعی و هم در حوزه امنیتی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.»
رئیس جمهور کره جنوبی مدعی شد: همکاری نظامی بین کره شمالی و روسیه غیرقانونی و غیراخلاقی است زیرا با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر تحریمهای بینالمللی علیه پوینگیانک منافات دارد.
یون همچنین گفت که او هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل، این مساله را مطرح خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که «جامعه بینالملل در واکنش به چنین اقدامی، همبستگی بیشتری خواهد داشت.»
پوتین روز جمعه تاکید کرد که روسیه تمایل دارد تا با کره شمالی «روابط حسنهای» برقرار کند. وی با اشاره به این ادعا که همکاری نظامی مسکو و پیونگیانگ ناقض قطعنامههای شورای امنیت علیه کره شمالی است، تاکید کرد: ما هرگز هیچچیز را نقض نکردیم و در این مورد نیز قصد نقض نداریم.
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