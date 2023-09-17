به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌جی‌تی‌ان، رسانه‌های روسی اعلام کردند که دقایقی پیش قطار حامل «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی ایستگاه منطقه پریمورسکی در شرق روسیه را به مقصد کره شمالی ترک کرد.

ایستگاه قطار منطقه پریمورسکی تا ایستگاه «خاسان» در مناطق مرزی کره شمالی ۲۰۰ کیلومتر فاصله دارد.

کیم جونگ اون چهارشنبه گذشته ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور) با دعوت رسمی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به این کشور سفر کرد. ولادیمیر پوتین در پایگاه فضایی واستوچنی از رهبر کره شمالی استقبال کرد و پس از بازدید مشترک از این پایگاه، سران کره شمالی و روسیه گفت‌وگوی کوتاهی با حضور خبرنگاران انجام دادند و پس از آن گفت‌وگوهای ۴ ساعته و دو نفره و پشت درهای بسته آنها آغاز شد.

از گفت‌وگوهای محرمانه و ۴ ساعته پوتین و کیم جونگ‌اون تاکنون جزئیاتی منتشر نشده، اما در گفت‌وگوی با حضور خبرنگاران ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه خطاب به کیم جونگ‌اون گفت: بسیار خوشحالم که دوباره شما را می بینم و میزبان شما در روسیه هستم. این بار، همانطور که قول داده بودم، در پایگاه فضایی واستوچنی ملاقات می‌کنیم. دیدار ما در زمان خاصی است، یعنی ۷۵ سال پس از ایجاد روابط دیپلماتیک بین دو کشور؛ روسیه (اتحاد جماهیر شوروی ساق) اولین کشوری بود که کره شمالی را به رسمیت شناخت. ما باید درباره تعامل اقتصادی، مسائل بشردوستانه و درباره وضعیت منطقه گفتگو کنیم.

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی هم با بیان اینکه «برای کره شمالی، روابط با روسیه اولویت اول است» افزود: اطمینان دارم که این دیدار روابط دو کشور را به سطح جدیدی ارتقا خواهد داد. کره شمالی خواهان توسعه بیشتر روابط با روسیه است و از تصمیمات این کشور حمایت می‌کند. ما در مبارزه با امپریالیسیم در کنار روسیه هستیم.

رییس جمهور روسیه ساعاتی پیش در پایگاه فضایی واستوچنی در ولادی‌وستوک رسماً از کیم جونگ‌اون، رهبر کره شمالی استقبال کرد. پوتین در پاسخ به این سوال که آیا روسیه به کره شمالی در ساخت ماهواره کمک خواهد کرد یا خیر تأکید کرد: به همین دلیل است که ما به پایگاه فضایی واستوچنی آمدیم. رهبر کره شمالی علاقه زیادی به فناوری موشکی نشان می دهد و آنها در تلاش برای توسعه برنامه فضایی هستند.