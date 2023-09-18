به گزارش خبرنگار مهر، دومین نماینده فوتبال ایران در فصل جدید رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا شامگاه امروز دوشنبه در عراق به مصاف تیم نیروی هوایی این کشور رفت و بازی برده را در دقایق پایانی ۲ به ۲ مساوی کرد.

سپاهانی ها که در لیگ برتر با کسر ۴ امتیاز صدر را از دست داده و گرفتار حاشیه هایی شده بودند، برای رسیدن به آرامش به دنبال شکست دادن نیروی هوایی عراق بودند که البته گل اول را از حریف دریافت کردند اما خیلی زود به بازی برگشتند.

ابتدا جاسم در دقیقه ۲۶ دروازه نماینده ایران را باز کرد اما محمد دانشگر چهار دقیقه بعد گل تساوی را به ثمر رساند. روی این گل تردید وجود داشت که سیستم ویدئویی آفساید نبودن بازیکن سپاهان را تایید کرد.

پس از آنکه نیمه اول با تساوی به پایان رسید، زردپوشان اصفهانی در نیمه دوم بازهم به گل رسیدند و در دقیقه ۶۷ محمد قربانی برتری را به اردوی نماینده ایران آورد. در حالی که بازی به سه دقیقه پایانی رسیده بود، سپاهانی ها با اطمینان از پیروزی در صحنه گل بی تفاوت بودند و کار را رها کردند که در یک غافلگیری بازهم جاسم دروازه نیازمند را باز کرد تا دو امتیاز مهم از دست سپاهان برود.

به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال ایران در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا سه نماینده دارد که در نخستین دیدار تیم فوتبال نساجی در هند برابر نماینده این کشور ۲ بر صفر به برتری رسید. پرسپولیس که سومین نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیاست از ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه روز سه شنبه در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی به مصاف تیم النصر عربستان خواهد رفت.