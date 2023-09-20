ریکاوری جسمی و روحی تیم فوتبال امید برای بازی با ویتنام

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال امید ایران که در نخستین بازی خود در بازی‌های آسیایی هانگژو با عربستان به تساوی بدون گل رسید، فردا به مصاف ویتنام خواهد رفت که نقش مهمی در شکل دهی به جدول رده بندی و وضعیت این گروه دارد.

این دیدار ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی و ۱۴ به وقت تهران به میزبانی ورزشگاه «لینپینگ» شهر هانگژو برگزار می‌شود.

بر این اساس، امروز به ریکاوری فیزیکی و روحی بازیکنان اختصاص یافت تا بتوانند به مرز آمادگی مورد نظر برای دیدار فردا برسند. فاصله بازی اول و دوم این گروه یک روز است که امکان تمرین با برنامه تمرینی را ندارد.

تیم فوتبال امید ایران در شرایطی فردا با ویتنام روبرو می‌شود که در بازی برای عربستان، تیم برتر میدان بود و فرصت‌های گلزنی متعددی را از دست داد تا با یک تساوی متوقف شود. ویتنام البته در دیدار نخست خود برابر مغولستان به برتری ۴ بر ۲ رسید.