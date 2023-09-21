تصادف در جاده طرود ۲ کشته برجا گذاشت

سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بروز یک فقره تصادف در محور شاهرود- طرود خبر داد و ابراز کرد: این حادثه صبح امروز در کیلومتر ۴۵ محور شاهرود - طرود در اثر برخورد دو دستگاه وانت به وقوع پیوست.

وی با بیان اینکه وانت بار و وانت نیسان در این حادثه با هم برخورد داشتند، افزود: متأسفانه دو نفر که رانندگان این وانت‌ها بودند بر اثر شدت حادثه جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه پیکر این افراد با حضور عوامل امدادی و آتش نشانی رها سازی و منتقل شد، گفت: این خودروها تنها دو راننده داشتند که هر دو در این تصادف جان باختند و سرنشین دیگری در خودروها وجود نداشته است.

بزرگی همچنین با اشاره به تکرار حوادث از این دست، گفت: محور طرود همچنان در زمره پرخطرترین محورهای مواصلاتی استان سمنان محسوب می‌شود.