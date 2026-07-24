سقوط نیسان به دره با یک کشته در شهمیرزاد

سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: همزمان با روز جمعه وقوع حادثه رانندگی برای یک دستگاه نیسان به پلیس راه استان سمنان اعلام شد.

وی از اعزام نیروهای امدادی به حادثه خبر داد و افزود: در این حادثه یک دستگاه نیسان به داخل یک دره سقوط کرده بود.

رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: این حادثه در محور شهمیرزاد به چاشم، در محدوده فرعی روستای اُپرت رخ داد.

بزرگی با بیان اینکه متاسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد، افزود: دو نفر نیز در این حادثه مصدوم شدند که با حضور عوامل امدادی به بیمارستان انتقال یافتند.

وی افزود: علت حادثه در دست بررسی است.