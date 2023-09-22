باند سارقان سیم وکابل برق و مخابرات در دشتستان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس علی یاری اظهار داشت: در پی افزایش وقوع سرقت کابل و سیم برق در حوزه شهری شهرستان دشتستان که، باعث بروز خسارت به اموال بیت المال و اداره برق و افزایش نگرانی‌های شهروندان به سبب قطع برق و خسارت به لوازم خانگی در این زمینه شده بود و با توجه به تعدد جرم مراتب شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان عنوان کرد: در نتیجه تحقیقات میدانی انجام شده و پس از شناسایی فردی که اقدام به خرید ضایعات می‌کرد مقدار هزار و ۳۰۰ کیلو گرم سیم و کابل برق مسی در زیر ضایعات پلاستیک و فلز به طرز ماهرانه‌ای در زیر بار خودرو جاسازی کرده بود دستگیر و ۲ نفر سارق همدست وی نیز شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ علی یاری افزود: متهمان در بازجویی‌های انجام شده و در مواجهه با شواهد و قرائن ارائه شده از سوی مأموران به ارتکاب ۲۱ فقره سرقت سیم و کابل برق و مخابرات اعتراف، صحنه‌های سرقت بازسازی، پرونده جهت رسیدگی قضائی به دادسرا ارسال شد.

فرمانده انتظامی دشتستان به شهروندان توصیه کرد که در صورت مشاهده افراد و وسایل نقلیه مشکوک مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.