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۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۲

رئیس دانشگاه تهران در پیامی مطرح کرد؛

هشدار نسبت به پروژه دشمن برای امیدزدایی و یاس‌آفرینی در دانشگاه

هشدار نسبت به پروژه دشمن برای امیدزدایی و یاس‌آفرینی در دانشگاه

رئیس دانشگاه تهران در پیامی همزمان با آغاز فعالیت آموزشی دانشگاه‌ها نسبت به برنامه و هدف دشمن مبنی بر پروژه امیدزدایی، یاس‌آفرینی و انفعال ظرفیت‌های ناب انسانی کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، پیام دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران همزمان با آغاز فعالیت آموزشی دانشگاه‌ها به این شرح است:

آغاز فعالیت آموزشی دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ همزمان با بهار ماه‌ها و در آستانه ولادت باسعادت پیامبر اعظم (ص)، رسول مهربانی و اخلاق را به دانشجویان عزیز، اعضای محترم هیات علمی و کارکنان گرانقدر دانشگاه تبریک عرض نموده و سالی سرشار از موفقیت و بالندگی را برای دانشگاهیان آرزومندم.

سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها را در حالی آغاز می‌کنیم که دانشگاه تاریخ‌ساز تهران "نماد آموزش عالی ایران" وارد نودمین سال عمر پربار خود شده است و با تکیه بر همه داشته‌ها و به پشتوانه همه سرمایه‌های بی‌بدیل معنوی و انسانی خود می‌رود تا در دهمین دهه حیات خود، بیش از پیش با عقلانیت و عملگرایی در پرتو معنویت، نقش تمدن‌سازی خود را ایفا نموده و مرجعیت نهاد علم را نزد جامعه اعتباری دوچندان بخشد.

نقش‌آفرینی دانشگاه تمدن‌ساز به عنوان نقطه کانونی حل چالش‌های کشور و بروز و ظهور آن به عنوان قوه عاقله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و کانون اندیشه‌ورزی انقلاب اسلامی، در گروی تحقق مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عمل جهادگونه همه ارکان و ذی‌نفعان نهاد علم نسبت به شکوفایی آینده این مرز و بوم است. بر همگان روشن است که "ایران قوی" در همدلی، همگرایی و هم‌افزایی آحاد ملت بویژه اهالی دانش و اخلاق جلوه‌گر می‌شود؛ و از همین روست که حرکت شتابان ایران قوی، بزرگ و مستقل در سایه پیشرفت‌های خیره‌کننده علمی، چنان خواب را از چشم بدخواهان این ملت ریشه‌دار و پرافتخار ربوده است که به هر دسیسه و توطئه‌ای برای متوقف نمودن قطار پیشرفت علم و فناوری ایران بزرگ متوسل می‌شوند. آنها در این میان، برای نشانه گرفتن ایران، بیش از هر طرح و برنامه‌ای، نهاد علم و اهل دانش را هدف پروژه امیدزدایی، یاس‌آفرینی و انفعال ظرفیت‌های ناب انسانی کشور قرار داده‌اند.

در میانه برنامه تردیدافکنی و شبهه‌سازی دشمن در فضای دانشگاه و جامعه، منش استادی اعضای هیأت علمی در کنار بصیرت، دشمن‌شناسی و روحیه تتبع دانشجویان و الگوگیری همه ارکان دانشگاه از ایثارگری‌های قهرمانان واقعی ملت می‌تواند همچون نسیمی از نشستن غبار القاگری‌ها بر سیمای دانشگاه جلوگیری نموده و راه روشن آینده را پیش روی جامعه ترسیم نماید؛ هر چند که در پی هر نقشه رهزنان آرامش و امنیت، وعده الهی محقق شده و نه تنها مکرشان به خودشان باز می‌گردد، که وحدت و دوستی و محبت بین دلسوزان میهن افزون می‌شود.

در این فرصت، با آرزوی سرافرازی و سربلندی دانشگاهیان گرانقدر در عرصه جهاد علمی و فرهنگی در سال تحصیلی جدید، کارنامه درخشان‌تری را برای نماد آموزش عالی کشور در سال پیش رو نوید می‌دهم؛ چراکه اکنون پس از گذشت دو سال تلاش بی‌وقفه و صادقانه خدمتگزاران در مدیریت جاری دانشگاه تهران، شاهد به بار نشستن نهادسازی‌های جدید، نمو دانشکده‌های تازه تاسیس، اجرای بسته تحولی آموزشی با رویکرد تحول رشته‌ای و مهارت‌افزایی دانشجویان، رکوردشکنی بیشتر در کسب رتبه‌های جهانی، ارتقای زیرساخت‌های پژوهشی، فرهنگی و رفاهی و ده‌ها ایده دیگر که به صحنه عمل آورده شده‌اند، خواهیم بود؛ که قطعاً با همفکری‌ها و همراهی‌های کلیه ذی‌نفعان دانشگاه همانند گذشته، این مسیر افتخارآفرین با انگیزه و قدرت فزونتر برای دستیابی به کامیابی‌ها و قله‌های پیشرفت بی‌وقفه استمرار خواهد یافت.

با توکل بر ذات اقدس الهی، با سلام و درود و توسل به حضرت ختمی مرتبت، با امید به آینده‌ای روشن، به برکت وجود مقدس حضرت مهدی (عج) و با شکر و قدرشناسی نعمت ولایت، آرزو می‌نمایم سال تحصیلی جدید که با گرامیداشت هفته دفاع مقدس مصادف شده است، برای همه دانشگاهیان ایران اسلامی سالی سرشار از موفقیت و همدلی رقم خورد.

کد مطلب 5894499
زهرا سیفی

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