به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، پیام دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران همزمان با آغاز فعالیت آموزشی دانشگاه‌ها به این شرح است:

آغاز فعالیت آموزشی دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ همزمان با بهار ماه‌ها و در آستانه ولادت باسعادت پیامبر اعظم (ص)، رسول مهربانی و اخلاق را به دانشجویان عزیز، اعضای محترم هیات علمی و کارکنان گرانقدر دانشگاه تبریک عرض نموده و سالی سرشار از موفقیت و بالندگی را برای دانشگاهیان آرزومندم.

سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها را در حالی آغاز می‌کنیم که دانشگاه تاریخ‌ساز تهران "نماد آموزش عالی ایران" وارد نودمین سال عمر پربار خود شده است و با تکیه بر همه داشته‌ها و به پشتوانه همه سرمایه‌های بی‌بدیل معنوی و انسانی خود می‌رود تا در دهمین دهه حیات خود، بیش از پیش با عقلانیت و عملگرایی در پرتو معنویت، نقش تمدن‌سازی خود را ایفا نموده و مرجعیت نهاد علم را نزد جامعه اعتباری دوچندان بخشد.

نقش‌آفرینی دانشگاه تمدن‌ساز به عنوان نقطه کانونی حل چالش‌های کشور و بروز و ظهور آن به عنوان قوه عاقله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و کانون اندیشه‌ورزی انقلاب اسلامی، در گروی تحقق مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عمل جهادگونه همه ارکان و ذی‌نفعان نهاد علم نسبت به شکوفایی آینده این مرز و بوم است. بر همگان روشن است که "ایران قوی" در همدلی، همگرایی و هم‌افزایی آحاد ملت بویژه اهالی دانش و اخلاق جلوه‌گر می‌شود؛ و از همین روست که حرکت شتابان ایران قوی، بزرگ و مستقل در سایه پیشرفت‌های خیره‌کننده علمی، چنان خواب را از چشم بدخواهان این ملت ریشه‌دار و پرافتخار ربوده است که به هر دسیسه و توطئه‌ای برای متوقف نمودن قطار پیشرفت علم و فناوری ایران بزرگ متوسل می‌شوند. آنها در این میان، برای نشانه گرفتن ایران، بیش از هر طرح و برنامه‌ای، نهاد علم و اهل دانش را هدف پروژه امیدزدایی، یاس‌آفرینی و انفعال ظرفیت‌های ناب انسانی کشور قرار داده‌اند.

در میانه برنامه تردیدافکنی و شبهه‌سازی دشمن در فضای دانشگاه و جامعه، منش استادی اعضای هیأت علمی در کنار بصیرت، دشمن‌شناسی و روحیه تتبع دانشجویان و الگوگیری همه ارکان دانشگاه از ایثارگری‌های قهرمانان واقعی ملت می‌تواند همچون نسیمی از نشستن غبار القاگری‌ها بر سیمای دانشگاه جلوگیری نموده و راه روشن آینده را پیش روی جامعه ترسیم نماید؛ هر چند که در پی هر نقشه رهزنان آرامش و امنیت، وعده الهی محقق شده و نه تنها مکرشان به خودشان باز می‌گردد، که وحدت و دوستی و محبت بین دلسوزان میهن افزون می‌شود.

در این فرصت، با آرزوی سرافرازی و سربلندی دانشگاهیان گرانقدر در عرصه جهاد علمی و فرهنگی در سال تحصیلی جدید، کارنامه درخشان‌تری را برای نماد آموزش عالی کشور در سال پیش رو نوید می‌دهم؛ چراکه اکنون پس از گذشت دو سال تلاش بی‌وقفه و صادقانه خدمتگزاران در مدیریت جاری دانشگاه تهران، شاهد به بار نشستن نهادسازی‌های جدید، نمو دانشکده‌های تازه تاسیس، اجرای بسته تحولی آموزشی با رویکرد تحول رشته‌ای و مهارت‌افزایی دانشجویان، رکوردشکنی بیشتر در کسب رتبه‌های جهانی، ارتقای زیرساخت‌های پژوهشی، فرهنگی و رفاهی و ده‌ها ایده دیگر که به صحنه عمل آورده شده‌اند، خواهیم بود؛ که قطعاً با همفکری‌ها و همراهی‌های کلیه ذی‌نفعان دانشگاه همانند گذشته، این مسیر افتخارآفرین با انگیزه و قدرت فزونتر برای دستیابی به کامیابی‌ها و قله‌های پیشرفت بی‌وقفه استمرار خواهد یافت.

با توکل بر ذات اقدس الهی، با سلام و درود و توسل به حضرت ختمی مرتبت، با امید به آینده‌ای روشن، به برکت وجود مقدس حضرت مهدی (عج) و با شکر و قدرشناسی نعمت ولایت، آرزو می‌نمایم سال تحصیلی جدید که با گرامیداشت هفته دفاع مقدس مصادف شده است، برای همه دانشگاهیان ایران اسلامی سالی سرشار از موفقیت و همدلی رقم خورد.