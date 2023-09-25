به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، مناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک در دومین روز نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی هانگژو درباره اینکه شروع مدال آوری ایران با چهار مدال زنان بود، گفت: جای خوشحالی است که زنان ایران جایگاه‌های خوبی را کسب کردند، این نشان می‌دهد که ورزش بانوان در ایران در حال ارتقا است.

وی ادامه داد: البته این پیام را هم به ما می‌رساند که باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشیم و جایگاه زنان را در حوزه ورزش ارتقا بدهیم. همچنین زیر ساخت‌ها و امکانات شأن را بهتر کنیم تا در عرصه‌های بین المللی بتوانند بهترین مدال‌ها را برای ما بیاورند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک تصریح کرد: خدا را شکر تا اینجا در قایقرانی زنان دو نقره گرفتیم که جای خوشحالی است. این نتیجه نشان داد که ما در قایقرانی زمینه طلا را داشتیم ولی شرایط به نحوی نبود که بتوانیم با میزبان رقابت کنیم.

هاشمی تاکید کرد: به هر حال میزبان شرایط متفاوتی دارد. در حوزه تکواندو هم اتفاق خوبی افتاده و خانم سلحشوری مدال برنز گرفت. در تکواندو به شرایط ورزشکارمان امیدوار هستیم. همچنین در تنیس روی میز بچه‌ها جایگاه خوبی را کسب کردند، مدال برنز ما قطعی است. برداران عالمیان و هدایی کار بزرگی با تاریخ سازی انجام دادند.

دبیر کل کمیته ملی المپیک با اشاره به مدال برنز دختر رکابزن ایران عنوان داشت: اتفاق مهمی رخ داده و اولین مدال برنز زنان ایران در این رشته و در بازی‌های آسیایی کسب شده است. از تمام این گروه مدال آور تشکر می‌کنم.

او ادامه داد: باید از اتفاقاتی که می‌افتد خوشحال باشیم. بعضی از رشته‌های ما که بعضی از دوستان از نگاه کارشناسی کمتر به آنها امیدوار بودند مثل ژیمناستیک که در آخرین لحظات لایسنس شأن را گرفتند به فینال رفتند. اتفاقی که اگر قبلاً هم داشتیم، معدود بوده است. جا دارد از خانم اینچه درگاهی تشکر کنم و همچنین از کادر فعلی فدراسیون.همگی همکاری کردند و زحمت کشیدند. به مدال نزدیک شدیم و شرایط خوبی در فینال داریم. قابل تقدیر است.

هاشمی با بیان اینکه در والیبال ساحلی هم اتفافات خوبی افتاده است، خاطرنشان کرد: چهار برد پیاپی داشتیم.والیبال سالنی ما تا کنون تمام تیم‌ها را برده و به فینال رفته است. نقره اش قطعی است و ان شالله فردا شب طلا می‌گیرند.

وی تصریح کرد: ووشو، کوراش و در کل تمام رشته‌ها خوب کار کردند و تا جایی که من خبر دارم نسبت به کشورهای اطراف خودمان شرایط هشتم یا نهم را داریم اما طلایی‌های به ما ملحق خواهند شد و جبران می‌کنند.امیدواریم شرایط روز به روز بهتر شود.در جدول جایگاه خوبی داشته باشیم و رتبه قبلی مان را ان شالله حفظ کنیم و حتی ارتقا بدهیم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک درباره اینکه برای نخستین بار رونمایی از لباس کاروان ایران و رژه بی حاشیه بوده، خاطرنشان کرد: راستش من دیشب از تمام کادر سرپرستی، ورزشکاران، مربیان و همگی تشکر و قدردانی داشتم. در این مرحله واقعاً بی حاشیه بوده همه چیز و علتش همدلی و هماهنگی بود.سازماندهی خوبی بین بچه‌ها بود و پرچم ایران بالا رفت.

وی افزود: کاروان بزرگ ایران با نام شهید محسن حججی بسیار هماهنگ و منظم بودند.ما می‌توانستیم جمعیت بیشتری را با همین کیفیت داشته باشیم و حتی بهتر اما چون چند رشته مهم ما فردای افتتاحیه درگیر مسابقات بودند، ترجیح این بود که بچه‌ها را خسته نکنیم تا به مدال‌ها نزدیک تر باشیم. به همین خاطر گروه ۱۲۰ تا ۱۳۰ نفره ای را آماده کرده بودیم که شاهد بودید رژه خوبی داشتند و خدا را از این بابت شاکر هستیم.