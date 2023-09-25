به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، امیرحسین هدایی پس از شکست سه بر صفر تیم ملی تنیس روی میز ایران مقابل کره جنوبی در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی هانگژو اظهار داشت: بازی سختی بود. کره تیمی بسیار قوی است و سه بازیکن هم‌تراز دارد. در دو بازی اول با نتایج خیلی نزدیکی باختیم. این امکان وجود داشت که پیش از بازی من، نتیجه یک - یک مساوی یا حتی دو بر صفر به سود ما باشد اما روز خوب کره بود و جاهایی نیز ما بدشانس بودیم.

وی افزود: نتیجه دو بر صفر به نفع کره از نظر روحی و روانی روی عملکرد من بی‌تأثیر نبود. به هر حال ما کار خیلی بزرگی کردیم که روز گذشته ژاپن، تیم سوم دنیا را بردیم. ژاپن تیم خیلی بزرگی است که نفر چهارم دنیا را در ترکیب خود دارد. ما توانستیم این تیم را شکست دهیم. امیدوارم مسئولان حمایت بیشتری کنند تا در مسابقات چهار سال آینده رنگ مدال خود را با طلا یا نقره عوض کنیم.

ملی‌پوش تنیس روی میز ایران در پاسخ به این سوال که آیا قطعی شدن مدال برنز، آنها را اشباع کرده بود، خاطرنشان کرد: شاید دیشب خوشحال بودیم ولی خیلی زود پیروزی مقابل ژاپن را فراموش کردیم و تمرکز خود را روی بازی امروز گذاشتیم. همانطور که گفتم روز خوب کره بود و نتیجه می‌توانست طور دیگری رقم بخورد و شرایط برای من هم به شکل متفاوتی باشد. ما در باد پیروزی روز گذشته نخوابیدیم.