پرداخت یارانه بنزین به اشخاص تورم زا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم طی روزهای گذشته گفت: برنامه هفتم توسعه برنامه جدیدی را برای بنزین در نظر گرفته که در آن اختیاراتی به دولت داده شده است؛ ما به دولت این اجازه را دادیم که یارانه حامل‌های سوخت را به شخص دهد، اما بلافاصله گفتیم که نباید نرخ این بنزین یارانه‌ای تغییر کند و اگر دولت بخواهد تغییری در این زمینه ایجاد کند می‌تواند لایحه بیاورد و هر یک از این بندها را تغییر دهد، اما تغییرش سخت می‌شود و رأی دو سوم مجلس را نیاز دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: اولاً دولت اجازه دارد تعیین کند که یارانه را به اشخاص ارائه دهد یا به خودرو؛ همچنین اینکه مقدار بنزین یارانه‌ای چند لیتر باشد نیز در اختیار دولت است اما در هر صورت باید قیمت بنزین ثابت بماند. با این وجود این مساله موافقان و مخالفانی را دارد.

نرسی قربان کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه واگذاری بنزین به اشخاص مسأله‌ای است که از ابتدای مساله یارانه خودرو مطرح شد، گفت: زمانی که این موضوع مطرح شد، کارشناسان معتقد بودند که این یارانه باید به اشخاص پرداخت شود و نه خودرو زیرا کسی که چند ماشین دارد از امکانات مالی بیشتری برخوردار می‌شود و ۵ برابر کسی که یک ماشین دارد یارانه دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: در این شرایط کسی که ماشین ندارد، اصلاً یارانه‌ای دریافت نمی‌کند به همین دلیل کارشناسان معتقد بودند که اشخاص باید دریافت کننده بنزین باشند و افرادی که ماشین ندارند می‌توانند حد اقل از این طریق پول آب و برق خود را پرداخت کنند.

این کارشناس انرژی در پاسخ به این سوال که ممکن است چنین طرحی زمینه ساز قاچاق شود گفت: قاچاق سوخت تغییری نمی‌کند زیرا الان کسی که خودرو ندارد سهمیه‌ای که دارد یا به همسایه خود و یا کسی که ماشین دارد می‌فروشد حق هر فردی است زیرا قاچاق از طریق یارانه اتفاق نمی‌افتد

به گفته قربان پرداخت یارانه تنها به خودروها صحیح نیست

وی در خاتمه یادآور شد: این یارانه علاوه بر خودروها باید به اشخاص پرداخت شود تا بتوانند مسائل مربوط به دولت مانند پرداخت پول آب و برق را تأمین کنند در نتیجه این پول از سیستم دولتی خارج نمی‌شود و تورم زا نیست.