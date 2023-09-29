  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۰

در گفت و گو با مهر عنوان شد؛

پرداخت یارانه بنزین به اشخاص تورم زا نیست

پرداخت یارانه بنزین به اشخاص تورم زا نیست

کارشناس انرژی گفت: پرداخت یارانه بنزین به اشخاص می تواند تامین کننده مسائلی مربوط به دولت باشد مانند پرداخت پول آب و برق در نتیجه این پول از سیستم دولتی خارج نمی‌شود و تورم زا نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم طی روزهای گذشته گفت: برنامه هفتم توسعه برنامه جدیدی را برای بنزین در نظر گرفته که در آن اختیاراتی به دولت داده شده است؛ ما به دولت این اجازه را دادیم که یارانه حامل‌های سوخت را به شخص دهد، اما بلافاصله گفتیم که نباید نرخ این بنزین یارانه‌ای تغییر کند و اگر دولت بخواهد تغییری در این زمینه ایجاد کند می‌تواند لایحه بیاورد و هر یک از این بندها را تغییر دهد، اما تغییرش سخت می‌شود و رأی دو سوم مجلس را نیاز دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: اولاً دولت اجازه دارد تعیین کند که یارانه را به اشخاص ارائه دهد یا به خودرو؛ همچنین اینکه مقدار بنزین یارانه‌ای چند لیتر باشد نیز در اختیار دولت است اما در هر صورت باید قیمت بنزین ثابت بماند. با این وجود این مساله موافقان و مخالفانی را دارد.

نرسی قربان کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه واگذاری بنزین به اشخاص مسأله‌ای است که از ابتدای مساله یارانه خودرو مطرح شد، گفت: زمانی که این موضوع مطرح شد، کارشناسان معتقد بودند که این یارانه باید به اشخاص پرداخت شود و نه خودرو زیرا کسی که چند ماشین دارد از امکانات مالی بیشتری برخوردار می‌شود و ۵ برابر کسی که یک ماشین دارد یارانه دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: در این شرایط کسی که ماشین ندارد، اصلاً یارانه‌ای دریافت نمی‌کند به همین دلیل کارشناسان معتقد بودند که اشخاص باید دریافت کننده بنزین باشند و افرادی که ماشین ندارند می‌توانند حد اقل از این طریق پول آب و برق خود را پرداخت کنند.

این کارشناس انرژی در پاسخ به این سوال که ممکن است چنین طرحی زمینه ساز قاچاق شود گفت: قاچاق سوخت تغییری نمی‌کند زیرا الان کسی که خودرو ندارد سهمیه‌ای که دارد یا به همسایه خود و یا کسی که ماشین دارد می‌فروشد حق هر فردی است زیرا قاچاق از طریق یارانه اتفاق نمی‌افتد

به گفته قربان پرداخت یارانه تنها به خودروها صحیح نیست

وی در خاتمه یادآور شد: این یارانه علاوه بر خودروها باید به اشخاص پرداخت شود تا بتوانند مسائل مربوط به دولت مانند پرداخت پول آب و برق را تأمین کنند در نتیجه این پول از سیستم دولتی خارج نمی‌شود و تورم زا نیست.

کد مطلب 5896469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • NP AE ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
      0 0
      پاسخ
      باور کنید بنده هم دارای گواهینامه از سال ۹۰ هستم اما خودرو نتونستم خریداری کنم اما چون خودرو نتونستم خریداری کنم به کلی مثل خیلی افراد دیگر در جامعه از حق برخوردار نیست حذف هستیم در صورتی که یک خانواده واقعا با ۳ خودروی شخصی و هر یک از فرزندان که جداگانه زندگی می کنند دارای سهمیه سوخت بنزین هستند.
      • ممد IR ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
        0 0
        یارانه بنزین شما مستقیما داره تو جیب صندوق بازنشستگی و سهام داران دیگر که سهام شرکت های نفتی و پالایشی رو خریدن میره . این بساط سهامداری نفتی باید یا جمع بشه یا سود پالایش عادلانه تقسیم بشه
    • NP AE ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
      0 0
      پاسخ
      از قبل هم در نظرات مطرح کردم این اقدام تورم زا نیست کاش کسایی که دارای گواهینامه هستند اما دارای خرید هیچ خودرویی نیستند نبودند و بقیه افرادی که توان خرید حتی خودرو یا حتی موتور دوچرخه هم ندارند این حق و حقوق مثل سایرین که پرتوان و دارای یک یا چندین خودرو حتی در یک خانواده هستند داده بشه
    • حسین IR ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
      0 0
      پاسخ
      خداوند رحمتش کند
    • مرتضی IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      قبلا وبارها هشدار دادیم بهروز عطایی وعنایتی درحد مربی گری تیم ملی والیبال وفوتبال نیستند ونتایج افتضاح بار بدست آمده نتیجه این بی توجهی به هشدار هاست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها