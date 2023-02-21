اجرای طرح جدید سهمیه بندی بنزین در صورت توانایی دولت

هادی بیگی نژاد نماینده مجلس یازدهم در گفت و گو با خبرنگار مهر، در رابطه با دریافت اشخاص فاقد خودرو از سهمیه بنزین گفت: چنین برنامه‌ای اجبار نیست و با توجه به اینکه همه افراد جامعه خودرو ندارند و از یارانه انرژی محروم مانده‌اند به همین دلیل اعطای سهمیه بنزین به همه آحاد جامعه در صورتی که دولت توانایی پرداخت چنین یارانه‌ای را داشته باشد می‌تواند نظام سهمیه بندی را به عدالت نزدیک کند.

وی ادامه داد: یارانه بنزین برای افراد فاقد خودرو ۱۵ لیتر در نظر گرفته شده است و از بنزین مازادی که دولت ذخیره سازی می‌کند این سهمیه به افراد فاقد خودرو تعلق می‌گیرد.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا چنین اقدامی منجر به افزایش قیمت بنزین و یا کاهش سهمیه اشخاص دارای خودرو نمی‌شود، گفت: نه تنها قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه در این برنامه به صورت دقیق عنوان شده است که تغییری در سهمیه بنزین اشخاص دارای خودرو ایجاد نشود.

وی در رابطه با فروش بنزین از سوی افراد فاقد خودرو گفت: نه تنها امکان فروش فراهم شده است بلکه افراد می‌توانند بنزین را به دولت نیز به فروش برسانند.