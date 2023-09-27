تاکید ایران برتوقف اقدامات قهری یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست سالانه وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه ٧٧ (١٣٤ کشور در حال توسعه) در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، کشورهای عضو به تبادل نظر در خصوص همکاری‌های توسعه‌ای فیمابین و اولویت‌ها و راهبرد گروه پرداختند.

در این نشست محمد صادق فضلی، مشاور ویژه وزیر امور خارجه شرکت و سخنرانی نمود.

فضلی ضمن قدردانی از تلاش‌های کوبا به عنوان رئیس گروه ٧٧ و تبریک به اوگاندا به عنوان رئیس این گروه برای سال ٢٠٢٤، به تشریح اولویت‌های کشورمان و گروه ٧٧ پرداخت.

مشاور وزیر امور خارجه ضمن تاکید بر توجه جمهوری اسلامی ایران به مباحث زیست محیطی و برگزاری کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار در تهران، بر اراده جدی کشورمان برای مقابله با این پدیده بویژه از طریق گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی، بر ضرورت تقویت چندجانبه گرایی، وحدت و همبستگی میان اعضا گروه تاکید و در ادامه به مخالفت با یکجانبه گرایی و اقدامات قهری یکجانبه از سوی این گروه تصریح نمود.

فضلی در خاتمه سخنرانی خود ضمن تاکید بر ضرورت کاهش و ریشه کن نمودم فقر، بر اهمیت تغییر شرایط بین المللی از طریق توقف اقدامات قهری یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه تاکید نمود.

نشست وزرای گروه ٧٧ سالانه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار می‌گردد.