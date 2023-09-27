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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۴۳

مادر شهیدان «آقایی سروری» به فرزندان شهیدش پیوست

مادر شهیدان «آقایی سروری» به فرزندان شهیدش پیوست

تبریز-حاجیه خانم «میرزاده فیروزی حسینی» مادر شهیدان والامقام «مجید و مهدی آقایی سروری» امروز، چهارشنبه در سن ۸۹ سالگی دار فانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر این مادر صبور، ساعت ۹:۳۰ صبح فردا، پنجشنبه در آرامستان وادی رحمت تبریز برگزار می‌شود و مجلس شام غریبان آن مرحومه نیز از ساعت ۱۹ تا ۲۱ فردا شب در مسجد «مشهدی ایمان» واقع در چهارراه شریعتی تبریز برگزار خواهد شد.

شهید مهدی آقایی سروری متولد اول فروردین ۱۳۴۱ تبریز، هفتم اسفند ۱۳۶۲ در جریان عملیات خیبر در جزیره مجنون بر اثر اصابت ترکش نیروهای دشمن بعثی به فیض شهادت نائل آمد.

شهید مجید آقایی سروری هم که متولد پانزدهم اسفند ۱۳۴۶ تبریز بود، در بیست و دوم بهمن ۱۳۶۴ در جریان عملیات والفجر۸ و در منطقه جنوب شربت شهادت را نوشید.

کد مطلب 5897204

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