هدف «بچه زرنگ» شادی و ایجاد هویت ملی است/ جشن کودکان در افتتاحیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مراسم افتتاحیه اکران عمومی انیمیشن سینمایی «بچه زرنگ» با حضور رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جمعی از مسئولان و همچنین با حضور کودکان در سالن روباز باغ کتاب برگزار شد و بیش از ۶۰۰ مخاطب فیلم را تماشا کردند. همچنین احسان مهدی و حامد مدرس ۲ مجری شبکه کودک اجرا و بازی بخش‌های نمایشی مراسم را به عهده داشتند.

رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در این مراسم در سخنانی عنوان کرد: ما ظرفیت الگوسازی برای تمام جهانیان را داریم. فرهنگ و تمدن ما پر از الگوهایی است که کشورهای دیگر آرزو دارند.

وی ادامه داد: کار تحسین برانگیز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را می‌ستاییم از این حیث که سعی کرده است الگوهایی را در معرض دید کودکان و نوجوانان قرار دهد. اگر الگوسازی نکنیم نه تنها الگوهای ما مصادره خواهند شد بلکه الگوهایی قالب خواهند شد که هدفشان از بین بردن نشاط، امید و خودباوری است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: هدف از ساخت «بچه زرنگ» این بود هم بچه‌ها شاد باشند و هم در کنار خانواده با هویت ملی و اسلامی رشد کنند. در خود پویانمایی هم سعی شده است هویت ملی و ویژگی‌های گذشت، ایثار و فداکاری آموزش داده شود.

در این مراسم حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در سخنانی عنوان کرد: سینمای کودک و نوجوان به عنوان یک سینمای استراتژیک، متاسفانه در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار داشته و به نوعی در کشور مغفول مانده است، این مهم مورد توجه ویژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان متولی کودک و نوجوان کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره به انیمیشن «بچه زرنگ» اضافه کرد: برداشت ما این است که پویانمایی یا همان انیمیشن که موثرترین رسانه برای مخاطب کودک و نوجوان است باید بار بزرگی از سینمای کودک و نوجوان را بر دوش بکشد لذا ما در کانون، به سراغ این حوزه رفتیم.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یادآور شد: انیمیشن «بچه‌زرنگ» نخستین گام کانون برای اثرگذاری در این مسیر است. ما در این راه تصدی‌گری نکردیم و نخواهیم کرد و با بهره گیری و مشارکت بخش خصوصی کاربلد و دارای تجربه موفق تلاش داریم که در کنار ساخت یک فیلم، یک زنجیره اثرگذاری ایجاد کنیم.

سپس حامد جعفری تهیه کننده «بچه زرنگ» در سخنان کوتاهی گفت: این کار محصول یک تلاش ۲۵۰ نفره است و ساخت این اثر چهار تا پنج سال زمان برد و این تیم کار کردند تا به خروجی برسد.

وی با اشاره به یک آرزو عنوان کرد: ما دوره کودکی را با سریال‌ها و کارتون‌هایی با قهرمان‌های خارجی گذراندیم و آرزوی ما این بود که امروز بچه‌های ما بتوانند با قهرمان‌های ایرانی کودکی شان را بگذرانند.

انیمیشن سینمایی «بچه زرنگ» از پنجم مهر در سالن‌های سینمایی کشور اکران شده است.

این مراسم که همزمان با افتتاح سالن سینما روباز باغ کتاب تهران همراه بود در این سالن سینمایی برگزار شد و آرش تیمورنژاد مدیر سینما روباز باغ کتاب از افتتاح این سالن سینمایی همزمان با رونمایی از انیمیشن «بچه زرنگ» اشاره کرد و خبر داد که این سالن از این پس به اکران فیلم‌ها می‌پردازد.