به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از برنامه ویژه کانون برای انیمیشن سینمایی «بچه زرنگ» که این روزها در سینماهای سراسر کشور در حال اکران است خبر داد و گفت: سینمای کودک و نوجوان به عنوان یک سینمای استراتژیک، متاسفانه در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار داشته و به نوعی در کشور مغفول مانده، این مهم در دوره جدید با حمایت دولت مورد توجه ویژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان متولی کودکان و نوجوانان در کشور قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برداشت ما این است که پویانمایی یا همان انیمیشن که موثرترین رسانه برای مخاطب کودک و نوجوان است باید بار بزرگی از سینمای کودک و نوجوان را بر دوش بکشد لذا با همکاری و مشارکت بخش خصوصی موفق و کاربلد یعنی گروه هنر پویا که تجارب خوبی در تولید آثار «شاهزاده‌روم» و «فیلشاه» داشت، انیمیشن سینمایی «بچه زرنگ» را ساختیم و به نمایش گذاشتیم.

علامتی با اشاره به موفقیت این فیلم در اکران بیان کرد: این اثر تاکنون رکوردهای متعددی از خود به جا گذاشته است بر همین اساس و به منظور رفع نیاز استان‌ها و توسعه عدالت فرهنگی، به دنبال فراهم شدن امکان تماشای فیلم سینمایی «بچه‌زرنگ» برای تعداد بیشتری از کودکان و نوجوانان بودیم.

مدیرعامل کانون با اشاره به شهرهای بدون سینمای کشور اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ شهر در کشور هستند که جمعیتی بیش از هزار نفر دارند و سینما ندارند. بنابراین با پیگیری‌های انجام شده توسط تهیه‌کننده محترم فیلم و همکاری انجمن سینمای جوانان ایران برنامه‌ریزی کردیم تا با استفاده از ظرفیت سالن‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرهای مختلف و امکانات نمایش سیار انجمن سینمای جوانان ایران، ان‌شاءالله فرزندانمان در شهرهای فاقد سینما هم بتوانند به تماشای انیمیشن «بچه‌زرنگ» بنشینند.

علامتی در پایان درباره این اکران‌های سیار توضیح داد: تلاش همه دست‌اندرکاران عرضه فیلم «بچه‌زرنگ» این خواهد بود که تا جایی که امکانات کشور اجازه می‌دهد همزمان با اکران رسمی، اکران سیار هم در شهرهای فاقد سینما به موازات انجام شود و امیدواریم که در این بخش نیز کار با موفقیت انجام شود و تعداد بیشتری از بچه‌ها به تماشای این فیلم فاخر و اثرگذار بنشینند.