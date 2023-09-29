اعتراض تند دبیرکل کمیته ملی المپیک به مهدی تاج

به گزارش خبرنگار مهر، مناف هاشمی درباره آخرین وضعیت تیم فوتبال امید ایران در آستانه دیدار یک چهارم نهایی مقابل هنگ کنگ در بازیهای آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو گفت: رضا عنایتی درباره رفتن سه بازیکن از اردو حق دارد. تیم فوتبال بدون پشتوانه به این مسابقات آمد. خودم تصور میکردم مهدی تاج به چین آمد تا به ما کمک کند اما وقتی آمد، ۳ نفر از بهترین بازیکنان ما رفتند. این لطف نبود اما بچهها به ما قول دادند دیدار با هنگ کنگ را ببرند و به جمع ۴ تیم بیایند.
دبیرکل کمیته ملی المپیک افزود: حدود ۲ ساعت و نیم با مهدی تاج صحبت کردیم. او به من گفت یک نفر میرود و یک نفر میماند. این توافق حتمی را قطعی میدانم و اگر غیر از این عمل شود، دیگر هیچ چیز نمیگویم.
او با انتقاد از عدم تشکیل تیم قدرتمند زیر ۲۳ سال تصریح کرد: با این حال بازیکنان به ما قول دادند دیدار با هنگ کنگ را ببرند و به جمع ۴ تیم بیایند. اگر این اتفاق بیفتد پس از ۲۱ سال تیم امید ما شبیه به معجزه عمل کرده است. با تک تک بچهها بیش از ۱۰ بار صحبت کردم اما تنها هستیم. باشگاههای ما از کجا پول میگیرند؟ این باشگاه بازیکنان را با پول کجا پرورش میدهند؟ سپاهان، فولاد، پرسپولیس و استقلال کجای کار هستند؟ از خودشان اسپانسر آوردهاند؟ یک تیم امید داریم که ترکیب و تلفیقی از همه این بچهها است. حلقه مفقودی این است که نگاه ملی به این تیم نمیشود؟
هاشمی اضافه کرد: دولت و وزارت ورزش باید سوال کنند چرا باشگاهها در این ایام به تیم امید کمک نکردند. هرچه جلوتر برویم، شرایط برای این تیم سختتر میشود. از لیست ۵۰ نفره، ۲۱ بازیکن را برای همراهی این تیم در بازیهای آسیایی انتخاب کردند و توقع داشتیم یک نفر از آنها تغییر نکند. رضا عنایتی در این وضعیت چه کار میتواند انجام دهد.
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