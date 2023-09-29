۵ کشور اروپای مرکزی خواستار حفظ خطوط ارتباطی با روسیه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یوروز نیوز، وزرای خارجه اتریش، اسلواکی، اسلوونی، جمهوری چک و مجارستان خواستار حفظ خطوط ارتباطی با روسیه از طریق سازمان ملل شدند.

وزرای خارجه این کشور اروپای مرکزی اعلام کردند که هدف آن ها از این اقدام بازماندن راه پایان جنگ در اوکراین است.

الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجه اتریش که میزبان این نشست در وین بود، ضمن تاکید بر حمایت «بی‌قید و شرط» خود از اوکراین، گفت که «سازمان امنیت و همکاری اروپا» می‌ تواند نقش مهمی در آینده ایفا کند.

این در حالیست که سازمان امنیت و همکاری در اروپا یکی از معدود سازمان‌ های اروپایی است که روسیه همچنان عضو آن است.